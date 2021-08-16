Яке світло потрібне у ванній кімнаті: корисна шпаргалка для власників
Багато років поспіль було прийнято використовувати у ванній кімнаті одну люстру. Вважалося, що такого освітлення достатньо.
Згодом змінилися запити та вимоги власників. Яке світло потрібне у ванній для затишку та комфорту – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Освітлення у ванній кімнаті
Плануючи розміщення світильників, потрібно керуватися наступними принципами: в кімнаті має бути достатньо світла, щоб не напружувати зір, але він не повинен бити по очах і дратувати своєю настирливістю,
– зазначила Файнблат.
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Стельове
У цьому випадку джерело світла розміщується на стелі або під нею. Якщо приміщення зовсім маленьке, допускається один плафон над дверима або у центральній частині стелі.
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Верхнє освітлення ванн
Якщо йдеться про просторе приміщення, можна використовувати кілька точкових джерел світла.
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Робоче освітлення
До нього належить підсвічування дзеркал, поличок з різними косметичними та миючими засобами й умивальника. Це можуть бути світильники на гнучких кронштейнах по обидва боки від дзеркала або підсвічування чи світлодіодна стрічка.
Освітлення є важливим елементом в оформленні ванної / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат
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Робоче освітлення ванни
За словами дизайнерки інтер'єру, краще вибирати ненав'язливий, а м'який і розсіяний світловий потік.
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Нижнє освітлення
Цей варіант рекомендується використовувати для просторих приміщень. Джерело світла розміщують в 40 сантиметрах від поверхні підлоги, а також на самій підлозі та під елементами інтер'єру. Це може бути підсвічування ванни, ступенів, подіумів.
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Підсвічування ванни
Складно назвати нижнє освітлення потребою: швидше воно має декоративний характер і використовується як інтер'єрна прикраса. Комбіноване освітлення дозволяє створити не лише комфорт у приміщенні, яким ми часто користуємося, але й певний настрій. Воно може бути й романтичним, заспокійливим або стимулюючим: залежно від наших бажань,
– резюмувала Вікторія Файнблат.
Джерела світла необхідно підбирати залежно від площі приміщення / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат