Со временем изменились запросы и требования владельцев. Какой свет нужен в ванной для уюта и комфорта – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Освещение в ванной комнате

Планируя размещение светильников, нужно руководствоваться следующими принципами: в комнате должно быть достаточно света, чтобы не напрягать зрение, но он не должен бить по глазам и раздражать своей назойливостью,

– отметила Файнблат.

Потолочный

В этом случае источник света размещается на потолке или под ним. Если помещение совсем маленькое, допускается один плафон над дверью или в центральной части потолка.

Верхнее освещение ванн

Если речь идет о просторном помещении, можно использовать несколько точечных источников света.

Рабочее освещение

Сюда относится подсветка зеркал, полочек с различными косметическими и моющими средствами и умывальника. Это могут быть светильники на гибких кронштейнах по обеим сторонам от зеркала или подсветка, или светодиодная лента.

Освещение является важным элементом в оформлении ванной / Фото из инстаграма Виктории Файнблат

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Рабочее освещение ванны

По словам дизайнера интерьера, лучше выбирать ненавязчивый, а мягкий и рассеянный световой поток.

Нижнее освещение

Этот вариант рекомендуется использовать для просторных помещений. Источник света размещают в 40 сантиметрах от поверхности пола, а также на самом полу и под элементами интерьера. Это может быть подсветка ванны, ступеней, подиумов.

Подсветка ванны

Сложно назвать нижнее освещение потребностью: скорее оно носит декоративный характер и используется как интерьерное украшение. Комбинированное освещение позволяет создать не только комфорт в помещении, которым мы часто пользуемся, но и определенное настроение. Оно может быть и романтическим, умиротворяющим или взбадривающим: в зависимости от наших желаний,

– резюмировала Виктория Файнблат.

Источники света необходимо подбирать в зависимости от площади помещения / Фото из инстаграма Виктории Файнблат