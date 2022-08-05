Про це на форумі відбудови України REBUILD UA LVIV 2022 розповів головний архітектор архітектурного бюро "Архіматика" Дмитро Васильєв. На його думку, нові вимоги до будівництва допоможуть уникнути високих цін як для будівельників, так і покупців.

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Енергоефективність: як зменшити втрати тепла у квартирі

Ключовими в будівництві стають критерії швидкості будівництва та енергоефективності, тобто зменшення тепловтрат.

"Основні тепловтрати в будинках відбуваються через фасади. Щоб виправити це, ми пропонуємо зменшити співвідношення коефіцієнта площі фасаду і площі комерційної будівлі до 0,6 – 0,7. Зменшується й площа вікон – тепер не більш як 20% площі приміщень. Це достатній розмір, щоб мати гарний інтер'єр і водночас заощадити на склі, яке подорожчало майже вдвічі", – пояснив Васильєв.

Архітектор також пропонує зменшити площу місць загального користування, яка не має перевищувати 10% корисної площі будівлі.

Ще одна опція, яку варто змінити, – природна вентиляція в будинках, яка виводить тепло.

Це звичайна решіточка, яка перейшла нам у спадок із радянських часів. Через неї взимку тепло викидається прямо на вулицю. Тобто гроші, які власник квартири сплатив за опалення, вилітають у прямому сенсі в трубу. Треба забороняти використання природної вентиляції у квартирах,

– говорить архітектор.

Архітектори пропонують використовувати механічну вентиляцію з рекуперацією тепла: підігрівати теплим повітрям, що виходить із приміщення, холодне повітря, яке входить у дім для провітрювання чи вентиляції.

Для підвищення енергоефективності також варто підвищити коефіцієнти опору тепловтратам і використовувати технологію теплового насоса.

Як пришвидшити будівництво

Оптимізувати швидкість будівництва архітектори пропонують, спростивши планування, утримуючи водночас в пріоритеті питання безпеки: