Як не купити проблему: 5 речей, які мають насторожити при виборі житла

Перш ніж підписувати договір про купівлю житла, варто пересвідчитися у чесності продавця, перевірити саму нерухомість, дізнатись її історію та порядок набуття права власності. Якщо опустити ці моменти, можна придбати не лише квартиру, але й низку проблем.

Про це розповів керівник практики земля та нерухомість юридичної фірми "Адвінтел" Віталій Каплієнко. Він зазначив, які 5 ознак повинні насторожити покупців.

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Занадто приваблива пропозиція

Зазвичай низька ціна – це своєрідне маскування серйозних проблем, про які новий власник може дізнатись вже після укладання договору купівлі-продажу. Це можуть бути як нюанси з документацією, так і неповнолітні діти, прописані в цій квартирі.

Тож, якщо ціна квартири на порядок нижча ринкової, варто максимально ретельно перевірити усю документацію, стан самої нерухомості тощо.

Продаж за довіреністю

На практиці зустрічають ситуації, коли від імені власника житла виступає особа, яка діє на підставі довіреності. Часто цією схемою користуються шахраї. Відсутність власника під час укладання угоди виключає можливість переконатись у його волевиявленні та дієздатності, тож розв’язує руки шахраям, а довіреність часто служить зручним інструментом.

Тому експер радить звернути увагу на особу представника власника квартири. Зазвичай за довіреністю від імені продавця виступають близькі родичі чи рієлтори. І цю інформацію можна перевірити з відкритих джерел і наявних документів.

Бувають також випадки, коли похилий вік власника квартири не дає йому можливості зрозуміти, що він підписує, та суть такого документа, чим користуються шахраї,

– розповідає Каплієнко.

Наявність судових спорів та заборгованості власника

Під час укладання угоди покупець має пересвідчитися, що власник квартири не має боргів, оскільки в такому випадку суд може вирішити, що договір був використаний як схема для уникнення стягнення майна боржника. При цьому документ, як і ваші права на квартиру, визнають недійсним.

У разі наявності судових спорів щодо права власності на квартиру, яку ви хочете придбати, варто розуміти, що на момент укладання договору в державних реєстрах може і не міститись запису про заборону вчинення будь-яких дій щодо цієї квартири, в тому числі реалізацію.

Однак така заборона може з’явитися в будь-який час, і це означає, що покупець ризикує залишитись без квартири та грошей.

Квартира, отримана в спадок

Квартири, отримані в результаті вступу в спадщину, відлякують покупців, оскільки неможливо передбачити наслідки такої покупки.

Приміром, через деякий час можуть з’являться родичі, які мають право на частку, зазначену у заповіті. Крім того, сам документ нерідко підробляють.

Від нещодавно успадкованого об'єкта краще відмовитися, а от якщо з моменту переходу права власності на успадковану квартиру пройшло декілька років, то це вже більш прозора та прогнозована угода,

– радить юрист.

У квартирі зареєстровані неповнолітні

Особливу увагу українського законодавства звернено на захист прав неповнолітніх щодо житла. Продавці можуть не надати значення цьому питанню, а покупець може придбати квартиру без перевірки виписки всіх членів сім'ї.

Якщо серед власників нерухомості є діти, продати її можна, лише надавши неповнолітньому іншу житлову площу, яка за розміром, станом та умовами проживання не буде поступатися попередній. Для цього потрібен дозвіл органів опіки і піклування. Без цього нотаріус може відмовитися проводити операцію, а якщо вона і відбудеться, то все одно буде визнана недійсною.

Якщо неповнолітня дитина лише прописана в квартирі, для її продажу необхідно надати їй нове місце проживання. Дитину не можна зняти з місця реєстрації, не прописавши за новою адресою,

– наголошує Каплієнко.

У будь-якому випадку, під час продажу квартири, до якої мають відношення неповнолітні, необхідно звертатися до органу опіки і піклування. Такого ж порядку дій треба дотримуватись і тоді, коли в об’єкті нерухомості зареєстровані непрацездатні особи.