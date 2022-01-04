Так, у Києві ціна квадратного метра в новобудовах зросла на третину. У жовтні 2020 року в середньому метр квадратний коштував 950 доларів, а у жовтні 2021 року вже 1250 доларів. У Львові середня ціна квадратного метра за 2021 рік зросла з 650 доларів до майже 800 доларів, в Одесі – з 750 до 810 доларів.

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Чому зростають ціни на житло в Україні та як надалі змінюватиметься ситуація розповіла співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

Чому зростають ціни на житло

Головна причина – у стрімкому зростанні цін на будівельні матеріали. На метал та на дерево ціна виросла вдвічі, на газобетон та бетон – майже на 30%. Крім того, відзначено зростання вартості будівельних робіт.

Лише 3,5% населення можуть купити нерухомість / Фото Pexels

Чи реальним є падіння ринку нерухомості

Я не вірю в це, тому що у нас немає іпотеки та кредитування, тому забудовники не можуть будувати більше, ніж вони зможуть добудувати, бо немає кредитів і вони будуть тільки за кошти інвесторів. Крім того, немає іпотеки, тому покупці не можуть купити більше, ніж вони зможуть оплатити,

– зазначає експертка.

Вона додає, що покупці вкладаються рівно в таке житло, яке вони можуть дозволити. Майже у 40% населення потребують зміни житла або покращення житлових умов, але лише 3,5% можуть купити нерухомість. Це свідчить, що платоспроможність досі дуже низька, тому ситуація кардинально відрізняється від ситуації 2008 року, коли іпотечні кредити на ринку первинної нерухомості складали майже 80% усіх придбаних квартир.

Наскільки реально середньостатистичному українцю заробити на квартиру

Це важко, але українці все ж таки купують квартири, тому що є офіційна зарплата, є неофіційна, зокрема в Києві набагато краща ситуація, і люди купують житло, накопичуючи гроші,

– розповідає Соловей.

Крім того, у 2021-му запустилася програма доступної іпотеки, тисячі сімей скористалися нею в Києві та Харкові. Це поки незначний відсоток, але ця програма працює. Українці потроху заробляють в ІТ-секторі, де вони отримують хороші офіційні доходи і є основним цільовим ринком для забудовників. Крім того, досвід у регіонах показав, що українці заробляють за кордоном і вкладають в українську нерухомість.

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Чи зростуть ціни на житло у 2022 році

Якщо інфляція буде ж такими темпами зростати… ми ніяк не зможемо стримати зростання ціни на житло,

– коментує експертка.

Як відрізняються ціни на заміське житло

Є різні типи заміського житла за межами столиці та за межами великих міст, починаючи від окремих котеджів, що є достатньо дорогими, до таунхаусів, що є більш доступним форматом, який передбачає зовсім невелику ділянку до трьох соток та просторе житло 80 – 90 квадратних метрів.

Експертка радить придивитися до нерухомості за містом / Фото Pexels

Ціна на таунхауси значно нижча, ніж житло з такою ж квадратурою у столиці чи у великому місті, тому я б радила звернути на них увагу,

– рекомендує Соловей.

Також якщо ми говоримо про заміське житло, то йдеться також про житлові комплекси невеликої поверховості, які будуються в передмісті з інфраструктурою. Вони за своїми показниками майже не поступаються житловим комплексам у столиці, але мають нижчу ціну.