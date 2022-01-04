Так, в Киеве цена квадратного метра в новостройках выросла на треть. В октябре 2020 года в среднем квадратный метр стоил 950 долларов, а в октябре 2021 года уже 1250 долларов. Во Львове средняя цена квадратного метра за 2021 год выросла с 650 долларов до 800 долларов, в Одессе – с 750 до 810 долларов.

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Почему растут цены на жилье в Украине, и как будет меняться ситуация, рассказала соучредительница "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей.

Почему растут цены на жилье

Главная причина – в стремительном росте цен на строительные материалы. На металл и дерево цена выросла вдвое, на газобетон и бетон – почти на 30%. Кроме того, отмечен рост стоимости строительных работ.



Только 3,5% населения могут купить недвижимость / Фото Pexels

Реально ли падение рынка недвижимости

Я не верю в это, потому что у нас нет ипотеки и кредитования, поэтому застройщики не могут строить больше, чем они смогут достроить, потому что нет кредитов, и они будут только за средства инвесторов. Кроме того, нет ипотеки, поэтому покупатели не могут купить больше, чем они смогут оплатить.

– отмечает эксперт.

Она добавляет, что покупатели вкладывают в жилье ровно столько, сколько они могут позволить. Почти у 40% населения нуждаются в изменении жилья или улучшении жилищных условий, но только 3,5% могут купить недвижимость. Это свидетельствует о том, что платежеспособность по-прежнему очень низкая, поэтому ситуация кардинально отличается от ситуации 2008 года, когда ипотечные кредиты на рынке первичной недвижимости составляли почти 80% всех приобретенных квартир.

Насколько реально среднестатистическому украинцу заработать на квартиру

Это тяжело, но украинцы все же покупают квартиры, потому что есть официальная зарплата, неофициальная, в частности в Киеве гораздо лучшая ситуация, и люди покупают жилье, накапливая деньги,

– рассказывает Соловей.

Кроме того, в 2021 году запустилась программа доступной ипотеки, и чуть более тысячи семей воспользовались ею в Киеве и Харькове. Это пока незначительный процент, но это приложение работает. Украинцы постепенно зарабатывают в ИТ-секторе, где они получают хорошие официальные доходы и являются основным целевым рынком для застройщиков. Кроме того, опыт регионов показывает, что украинцы зарабатывают за границей и вкладывают в украинскую недвижимость.

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Возрастут ли цены на жилье в 2022 году

Если инфляция будет такими темпами расти, мы никак не сможем сдержать рост цены на жилье.

– комментирует эксперт.

Как отличаются цены на загородное жилье

Есть разные типы загородного жилья за пределами столицы и за пределами крупных городов, начиная от отдельных коттеджей, достаточно дорогих, до таунхаусов, что является более доступным форматом, который предусматривает совсем небольшой участок до трех соток и просторное жилье 80 – 90 квадратных метров.



Экспертка советует присмотреться к недвижимости за городом / Фото Pexels

Цена на таунхаусы значительно ниже, чем жилье с такой же квадратурой в столице или в большом городе, поэтому я бы советовала обратить на них внимание.

– рекомендует Соловей.

Также если мы говорим о загородном жилье, то речь идет о жилых комплексах небольшой этажности, которые строятся в пригороде с инфраструктурой. Они по своим показателям почти ничем не уступают жилым комплексам в столице, но имеют цену пониже.