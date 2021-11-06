Які дивани вийшли з моди: 5 безнадійно застарілих моделей

Дизайн інтер'єру – мінлива річ. І не все, що було актуальним вчора, залишилося таким сьогодні. Приміром, модні раніше кутові дивани, без яких неможливо було уявити вітальню, перейшли в категорію антитрендів.

Зібрали 5 моделей диванів, які можуть зіпсувати ваш інтер'єр. Як цього не допустити – далі.

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Кутовий диван у маленькій вітальні

Кутовий диван у маленькій вітальні / Фото deal

Ви добре пам'ятаєте подібні моделі – відсутність зручної спинки, додатковий функціонал у вигляді бічної полиці та дивний декор. Можливо, у деяких помешканнях ці дивани й досі є центром кімнати.

Воно й не дивно, враховуючи, що довго вважалося, наче найкращий спосіб заповнити вітальню – поставити посередині величезний кутовий диван. Але зараз дизайнери рекомендують обирати менш масивні конструкції, які не псують враження від інтер'єру.

Якщо у вас невеличка вітальня, краще обрати будь-яку пряму модель. Для облаштування затишного кутка у вітальнях-студіях, дизайнери радять придивитися до сучасних модульних диванів. Вони виконують таку ж функцію, але виглядають значно сучасніше. Відсутність громіздких перил та однотонність допоможе вписати їх в будь-який інтер'єр, крім того, блоки дивану, які легко пересувати з місця на місце, стануть чудовим додатковим спальним місцем для гостей.

Надмірний декор

Диван з золотом / Фото Pexels

Часто у меблевих магазинах можна натрапити на надмірно декоровані дивани, які описуються продавцями, як класичні. Люди купують їх, намагаючися додати відчуття розкоші та багатства у вітальню. Та насправді ця химерна оббивка, радше "привіт із 2000-х", який не має нічого спільного з класичними стилями та видає несмак господаря.

Натомість виберіть лаконічний прямий диван з однотонною текстурною оббивкою та м'якими підлокітниками. Якщо ви все ж зупинилися на класиці – пам'ятайте, що їй характерні жорсткі дивани на вигнутих ніжках. Оббивка при цьому повинна бути однотонною.

Випуклі дивани

Випуклі дивани в інтер'єрі / Фото houzz

Ці дивани часто виготовляють зі шкіри або шкірозамінника й загалом вся конструкція є занадто об'ємною та додає в інтер'єр нотку ретро. Звісно, це якщо ви цього добиваєтеся – немає нічого страшного в тому, щоб купити подібний диван. В іншому випадку – дотримуйтеся принципів мінімалізму.

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Диван з яскравою оббивкою

Яскрава оббивка на дивані / Фото Pinterest

Такий диван може вдало доповнювати колірну палітру кімнати, але сам по собі принт на диванах – застарілий декор, який може швидко проїстися.

Але й тут є альтернатива: придбайте однотонний диван, який ніколи не вийде з моди та кілька змінних чохлів, які завжди зможуть внести нотку новизни у вітальню.

Радіусні дивани

Радіусні дивани / Фото illini-mebli

Дизайнерські радіусні дивани – це класика, але використовувати їх потрібно з розумом. Найкраще вони виглядають у просторих апартаментах з відкритим плануванням та панорамними вікнами. Але у прямокутних темних приміщеннях ці моделі викликають суперечливі враження.

Якщо ви хочете додати "шику середини століття" у невеличку кімнату, придбайте стильні канапи, які замають менше місця.

Звісно, у всіх ситуаціях є свої винятки. Можливо, планування приміщення, загальний дизайн-концепт чи освітлення вашої вітальні повністю нівелює недоліки перерахованих моделей. Дизайн – це, перш за все, індивідуальність і ви можете проявляти її за допомогою будь-яких доступних інструментів.