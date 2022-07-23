Щоб безпечно купити квартиру під час війни, 24 канал зібрав рекомендації керівного партнера юридичної компанії KopotLawyers та співзасновника онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимира Копотя.

До теми Як оформити купівлю нерухомості в період воєнного стану: поради експерта

Перевірте наявність документів та ліцензій

Як і до війни наявність документів залишається найважливішою умовою купівлі-продажу нерухомого майна. Якщо ви вирішили купувати житло у новобудові, вам зобов’язані показати проєкт будівництва та дозвільні документи на нього. Мовиться про ліцензію й дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди або право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще "готуються", краще продовжити пошук житла. Також важливо аби дані відповідати дійсності.

Якщо ж обираєте помешкання на вторинному ринку – ретельно перевірте документи на власність. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та посвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше – потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє.

Перевірте статус земельної ділянки

Свого цільового призначення ділянка не змінить зі поверненням мирного часу. При цьому можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній кадастровій карті.

Переконайтеся в безпеці будинку

Перед купівлею житла скористайтеся послугами технічних спеціалістів: інженерів, технагляду та архітекторів, щоб виявити неочевидні несправності. Лише вони при візуальному огляді зможуть оцінити, наскільки будинок зруйновано чи пошкоджено.

Пересвідчіться в доцільності ціни квартири

Якщо ціна запропонованої квартири вища на 20% від ринкової, то слід з’ясувати, чому саме. Можливо там є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд тощо. Якщо ж ціна суттєво нижча, тоді варто звернути увагу не лише на документи та продавця, але й вивчити історію об'єкта. Зазвичай, підозріло дешеві квартири мають вади в документах або судові історії.