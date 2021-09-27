Які кольори допоможуть оновити інтер'єр: головні тренди 2021 та 2022 року

Осінь – чудовий період для початку ремонту. І якщо ви таки наважилися на зміни, спробуйте поекспериментувати з трендовими кольорами 2021 – 2022 року.

Наша підбірка палітр допоможе змінити настрій приміщення. Й що важливо – тут знайдуться відтінки на будь-який смак.

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Комбінація пастельних кольорів

Комбінація пастельних кольорів / Фото love property

Пастельні тони залишаються лідерами цього та наступного року. Для фанатів пастелі компанія Lick навіть запропонувала спеціально розроблену колекцію фарб Neo Deco, в якій ідеально поєднано крейдяно-рожевий, сонячний жовтий і свіжий синій. Експерти зазначають, що ці кольори найкраще підійдуть для вітальні.

Гірчичний відтінок

Трендовий колір для оформлення інтер'єрів / Фото love property

На зміну тогорічної вохри прийшов гірчичний відтінок. Він дещо темніший за попередній тренд та має чудовий вигляд в будь-яких приміщеннях. Особливо стильним є поєднання з чорними акцентами та меблями природних відтінків.

Приглушений блакитний

Блакитний в інтер'єрі / Фото love property

Graham&Brown назвали блакитний головним кольором 2022 року, а приглушений відтінок Breathe, який ідеально підходить для створення спокійного простору, активно використовується дизайнерами інтер'єрів для спалень, віталень та домашніх офісів.

Щоб створити відчуття легкості, можна поєднати його з білим чи іншим глибоким тоном, який розбавить монохромну палітру.

Сірий з відтінком натурального бежевого

Відтінок Greige в інтер'єрі / Фото love property

Greige – про тепло та затишок. Це органічний перехід від нейтрального сірого до більш сучасного відтінку

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Бежевий Brave Ground

Колір Brave Ground в інтер'єрі / Фото love property

Колір, який отримав назву Brave Ground, – це теплий нейтральний тон, який створює баланс в будь-якому приміщенні. Ця невимушена їдальня має чудовий вигляд разом з меблями в натуральних тонах.

Рожевий

Рожевий колір ванної кімнати / Фото love property

В цьому та наступному році в дизайні фігуруватиме м'який рожевий. Компанія Original Style випустила особливу лінійку "Дика троянда", яка ідеально підходить для ванних кімнат.

Камінь

Теплі відтінки в інтер'єрі / Фото love property

Теплі відтінки тілесного кольору можуть неймовірно змінити настрій вашого дому. Ця тенденція ідеальна для кімнат в скандинавському стилі.

Теракота

Теракота в інтер'єрі / Фото / Фото love property

Колір на основі апельсина з заспокійливими бурштиновими відтінками підходить для спалень. Для досягнення максимального затишку, пофарбуйте ним усі 4 стіни або зробіть його акцентним кольором.

Смарагдовий

Смарагдовий в інтер'єрі кухні / Фото / Фото love property

Дизайнери зі всього світу сходяться на думці, що насичений зелений колір – це must have на сучасних кухнях.

Бірюзовий

Блакитний в інтер'єрі / Фото love property

Ніжне поєднання сіро-блакитного і зеленого відтінків описується, як "інтригуючий півтон, який створює гармонію". На тлі білої дерев'яної обробки та натуральної підлоги, така фарба зробить ваші приміщення чистими та свіжими.

Суміш сірого та рожевого

Колір Sulking Room Pink в інтер'єрі / Фото love property

Sulking Room Pink – це суміш сірого і рожевого, яка є безпрограшним варіантом для класичної кухні-їдальні.

Малиновий

Малиновий колір в інтер'єрі / Фото love property

Дизайнери передбачають сплеск популярності червоно-рожевих тонів. Тропічні відтінки особливо вдалі для акцентної стіни, що додасть яскравості та сонячного тепла в будь-яку погоду.