Які кольори допоможуть оновити інтер'єр: головні тренди 2021 та 2022 року
Джерело:24 канал
Осінь – чудовий період для початку ремонту. І якщо ви таки наважилися на зміни, спробуйте поекспериментувати з трендовими кольорами 2021 – 2022 року.
Наша підбірка палітр допоможе змінити настрій приміщення. Й що важливо – тут знайдуться відтінки на будь-який смак.
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Комбінація пастельних кольорів
Пастельні тони залишаються лідерами цього та наступного року. Для фанатів пастелі компанія Lick навіть запропонувала спеціально розроблену колекцію фарб Neo Deco, в якій ідеально поєднано крейдяно-рожевий, сонячний жовтий і свіжий синій. Експерти зазначають, що ці кольори найкраще підійдуть для вітальні.
Гірчичний відтінок
На зміну тогорічної вохри прийшов гірчичний відтінок. Він дещо темніший за попередній тренд та має чудовий вигляд в будь-яких приміщеннях. Особливо стильним є поєднання з чорними акцентами та меблями природних відтінків.
Приглушений блакитний
Graham&Brown назвали блакитний головним кольором 2022 року, а приглушений відтінок Breathe, який ідеально підходить для створення спокійного простору, активно використовується дизайнерами інтер'єрів для спалень, віталень та домашніх офісів.
Щоб створити відчуття легкості, можна поєднати його з білим чи іншим глибоким тоном, який розбавить монохромну палітру.
Сірий з відтінком натурального бежевого
Greige – про тепло та затишок. Це органічний перехід від нейтрального сірого до більш сучасного відтінку
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Бежевий Brave Ground
Колір, який отримав назву Brave Ground, – це теплий нейтральний тон, який створює баланс в будь-якому приміщенні. Ця невимушена їдальня має чудовий вигляд разом з меблями в натуральних тонах.
Рожевий
В цьому та наступному році в дизайні фігуруватиме м'який рожевий. Компанія Original Style випустила особливу лінійку "Дика троянда", яка ідеально підходить для ванних кімнат.
Камінь
Теплі відтінки тілесного кольору можуть неймовірно змінити настрій вашого дому. Ця тенденція ідеальна для кімнат в скандинавському стилі.
Теракота
Колір на основі апельсина з заспокійливими бурштиновими відтінками підходить для спалень. Для досягнення максимального затишку, пофарбуйте ним усі 4 стіни або зробіть його акцентним кольором.
Смарагдовий
Дизайнери зі всього світу сходяться на думці, що насичений зелений колір – це must have на сучасних кухнях.
Бірюзовий
Ніжне поєднання сіро-блакитного і зеленого відтінків описується, як "інтригуючий півтон, який створює гармонію". На тлі білої дерев'яної обробки та натуральної підлоги, така фарба зробить ваші приміщення чистими та свіжими.
Суміш сірого та рожевого
Sulking Room Pink – це суміш сірого і рожевого, яка є безпрограшним варіантом для класичної кухні-їдальні.
Малиновий
Дизайнери передбачають сплеск популярності червоно-рожевих тонів. Тропічні відтінки особливо вдалі для акцентної стіни, що додасть яскравості та сонячного тепла в будь-яку погоду.