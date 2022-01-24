Які країни готові заплатити вам за переїзд у 2022 році: список та умови

Штати, міста та цілі країни готові заплатити вам за переїзд, реставрацію нерухомості та початок бізнесу, який стимулюватиме розвиток регіону. Проте умови кожної пропозиції мають свої нюанси.

Зібрали декілька найкращих місць, влада яких готова виплатити вам компенсацію за переїзд у 2022 році. Детальніше – далі.

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Чому деякі країни заохочують емігрантів

У кожного міста є власні мотиви через які вони залучають нових мешканців, проте серед найбільш поширених:

бажання підвищити чисельність населення;

бажання покращити економіку;

бажання відреставрувати закинуті приміщення.

США

Оклахома

Південний штат США Оклахома пропонує дистанційним працівникам, які переїдуть сюди на постійне проживання, отримати грант у розмірі до 10 тисяч доларів США. Виділені кошти влада пропонує вкласти у нове житло або ж розбити суму на щомісячну оренду, що допоможе облаштуватися.

Міннесота

Місто Беміджі із населенням 14 000 людей теж розшукує "цифрових кочівників". Влада регіону пропонує цілий пакет із вигідними пропозиціями для тих, хто шукає нову домівку: 2500 доларів США на покриття витрат за переїзд, безплатний коворкінг та доступ до програм з розвитку бізнесу.

Більшість запропонованих осель потребують ремонту / Фото Pexels

Аляска

Якщо приголомшливих пейзажів та дикої природи недостатньо, щоб заманити вас на Аляску, влада міста заснувала дивіденди, які розподіляють прибуток штату від видобування нафти між усіма місцевими жителями, які сплачують податки.

Європа

Іспанія

Сьогодні будинки та підприємства, які залишилися у сільських місцевостях, все ще простоюють та вимагають глобальної реконструкції. Відтак місцеві ради взяли на себе зобов'язання пожвавити свої території, стимулюючи переселення кваліфікованих фахівців.

Одним з таких місць є місто Понга, де емігранти отримують 3 тисяч євро при переїзді, а також по 3 тисяч євро за кожну народжену тут дитину. Іншу схему пропонує муніципалітет Рубіа, де переселенцям пропонують додаткові 100 – 150 євро в місяць.

Швейцарія

Емігрантів, яким не виповнилося 45 років, може спокусити пропозиція отримати 25 200 доларів за переїзд до віддаленого села Альбінен у Швейцарії. Проте взяти участь у програмі можуть лише ті, хто прожив у країні понад 12 років.

Італія

Італія стала ініціатором програми "Будинки по 1 євро", збільшивши чисельність населення у багатьох закинутих регіонах країни. Отримати більше інформації про усі регіони, які долучилися до розпродажу, можна на сайті casea1euro.

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Греція

Егейський острів Антикітера з чисельністю населення близько 70 осіб, раніше страждав від нестачі базової інфраструктури. Проте зараз ситуація почала покращуватися, зокрема, завдяки дослідницькому центру відстеження змін клімату.

Влада острова надає щомісячну фінансову допомогу / Фото Pexels

Багато сімей, які переїхали сюди на роботу, отримали безплатне житло, земельну ділянку та щомісячну допомогу у розмірі 500 євро протягом 3 років.

Хорватія

За останні 10 років у місті Леград відбулося різке скорочення населення. Щоб покращити демографічну ситуацію, влада почала продавати будинки за 1 куну (близько 16 центів або 5 гривень).

Більшість із них вимагають серйозного ремонту, але держава готова надати одноразову підтримку в розмірі 4 тисяч доларів.