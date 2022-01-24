Собрали несколько мест, власти которых готовы выплатить вам компенсацию за переезд в 2022 году. Детальнее – дальше.

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Почему некоторые страны поощряют эмигрантов

У каждого города есть собственные мотивы, из-за которых они привлекают новых жителей, однако среди наиболее распространенных:

желание повысить численность населения;

желание улучшить экономику;

желание отреставрировать заброшенные помещения.

США

Оклахома

Южный штат США Оклахома предлагает дистанционным работникам, которые переедут сюда на постоянное проживание, получить грант в размере до 10 тысяч долларов США. Выделенные средства власти предлагают вложить в новое жилье или же разбить сумму на ежемесячную аренду.

Миннесота

Город Бемиджи с населением 14 тысяч человек тоже разыскивает "цифровых кочевников". Власти региона предлагают целый пакет с выгодными предложениями для тех, кто ищет новый дом: 2500 долларов США на покрытие расходов за переезд, бесплатный коворкинг и доступ к программам развития бизнеса.



Большинство предлагаемых домов нуждаются в ремонте / Фото Pexels

Аляска

Если ошеломляющих пейзажей и дикой природы недостаточно, чтобы заманить вас на Аляску, власти города основали дивиденды, распределяющие прибыль штата от добычи нефти между всеми местными жителями, которые уплачивают налоги.

Европа

Испания

Сегодня дома и предприятия, оставшиеся в сельских местностях, все еще простаивают и требуют глобальной реконструкции. Следовательно, местные советы взяли на себя обязательство оживить местности, стимулируя переселение квалифицированных специалистов.

Одним из таких мест является город Понга, где эмигранты получают 3 тысячи евро при переезде, а также по 3 тысячи евро за каждого родившегося здесь ребенка. Иную схему предлагает муниципалитет Рубиа, где переселенцам предлагают дополнительные 100 – 150 евро в месяц.

Швейцария

Эмигрантов, которым не исполнилось 45 лет, может соблазнить предложение получить 25 200 долларов за переезд в отдаленное село Альбинен в Швейцарии. Однако принять участие в программе могут только граждане, прожившие в стране более 12 лет.

Италия

Италия стала инициатором программы "Дома по 1 евро", увеличив численность населения во многих заброшенных регионах страны. Получить больше информации о всех присоединившихся к распродаже регионах можно на сайте casea1euro.

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Греция

Эгейский остров Антикитера с численностью населения около 70 человек, ранее страдав от недостатка базовой инфраструктуры. Однако сейчас ситуация начала улучшаться, в частности благодаря исследовательскому центру отслеживания изменений климата.



Власти острова предоставляют ежемесячную финансовую помощь / Фото Pexels

Многие семьи, переехавшие сюда на работу, получили бесплатное жилье, земельный участок и ежемесячное пособие в размере 500 евро в течение 3 лет.

Хорватия

За последние 10 лет в городе Леграде произошло резкое сокращение населения. Чтобы улучшить демографическую ситуацию, власти начали продавать дома за 1 куну (около 16 центов или 5 гривен).

Большинство из них требует серьезного ремонта, но государство готово оказать одноразовую поддержку в размере 4 тысяч долларов.