Замінити та забути: ліжка, яким не місце у сучасних інтер'єрах

Місце, де ми проводимо, як мінімум, 6 – 8 годин на добу, повинне бути зручним та комфортним. Не менше важливими залишається параметр ергономіки. А стиль має збігатися із загальним дизайном інтер'єру.

Якщо ж знехтувати одним із цих правил – ви отримаєте ліжко на один сезон, яке негативно вплине на здоров'я спини та зрештою дратуватиме вас зовнішнім виглядом та непрактичністю, розповідає 24 канал.

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Тож пропонуємо дізнатися, яких моделей краще уникати.

Круглі ліжка

Такі ліжка – чудовий вибір для квартир з нетиповим плануванням та напівкруглими стінами. Використовуючи їх, вдасться раціонально використати непрактичний простір, який часто зустрічається у старих квартирах. Однак на цьому переваги круглих ліжок завершуються.

Навіть попри велику кількість мінімалістичних моделей, спати на такому ліжку незручно, особливо, якщо ви купуєте його для пари. Форма передбачає звуження біля голови та ніг, а випуклий центр буде заважати зручному розміщенню у квадратних кімнатах.

До того ж вам доведеться шити під замовлення матрац та постіль. А це – зайві витрати, яких можна уникнути, придбавши стандартне ліжко.

Круглі ліжка в інтер'єрі займуть багато простору / Фото theskunkpot, indiamart, lakbermagazin

Мультифункціональні ліжка "все в одному"

Ліжко, яке вміщає в себе додаткові функції (радіо, підсвітку, бокси для зберігання речей), займатиме занадто багато місця, а половина із запропонованих функцій ніколи не буде використовуватися на практиці.

Особливо небезпечні ліжка із відсіками для зберігання речей, для яких потрібно підіймати усю конструкцію, включно із матрацом. Єдине, що дає такий бонус – постійне перестеляння постелі.

Багатофункціональні ліжка – непрактичне рішення / Фото homary, medicalsupplydepot

Краще обирати ліжко на ніжках й самостійно облаштувати під ним висувні бокси для зберігання речей, яким не знайшлося місця в інших зонах.



Як використати простір під ліжком / Фото architecturesidea

Надмірний шик

Нічого так не дешевить ваше приміщення, як бажання додати розкоші. Виробники королівських ліжок у стилі бароко часто грішать пластиковими елементами, які, звісно, не мають нічого спільного з бажаним шиком.

До того ж встановлювати такі ліжка можна лише у відповідних стилях інтер'єру (класицизмі, романтизмі, бароко), які нині рідко використовують для оформлення приміщень. А ось в популярних сучасних та етнічних дизайнах схожі рішення виглядатимуть як мінімум безглуздо.

Завжди враховуйте стиль інтер'єру / Фото hommes.studio, wayfair

Шкіряні ліжка

Ліжко, обтягнуте шкірозамінником, вже через 1 – 2 роки втратить початковий вигляд та почне облазити. Спершу постраждає узголів'я, а далі – й основа. При цьому термін експлуатації знизиться до кількох місяців, якщо ви живете із тваринами.

Ліжка зі шкіряною оббивкою – непрактичне рішення / Фото Pinterest

Дитячі ліжка-іграшки

Діти швидко виростають. Ви навіть не помітите, як спливе термін тематичної дитячої, яку потрібно буде переоблаштовувати у нейтральну кімнату для підлітка. Тож краще відразу придбати універсальне та зручне ліжко, яке довго прослужить вам та вашим дітям.

Тематичні дитячі кімнати швидко стають неактуальними / Фото alisuperdeals, Sdragon