Які пристрої треба завжди вимикати з розетки, коли їдете з дому

Певну побутову техніку слід вимикати з розетки, якщо їдете з дому. А обов'язково це слід робити тоді, коли це тривалий відпочинок чи відрядження.

Експерти кажуть, що є пристрої, які продовжують споживати електроенергію, навіть якщо вони вимкнені. Це ті девайси, які залишаються в розетці на тривалий час. Їх ще називають "пристроями-вампірами" або "фантомним живленням".

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Увімкнені в розетку прилади також можуть стати причинами пожежі в будинку. Тому вимикати їх справді необхідно і задля власної безпеки.

Настільна техніка

Якщо ви регулярно використовуєте кавоварку, то від'єднувати її не потрібно. Та якщо йдете чи їдете з дому надовго, то витягніть пристрій з розетки.

Те саме стосується мікрохвильових, електричних чайників, тостерів та іншої дрібної техніки.

"Ці прилади продовжують споживати електроенергію, навіть якщо їх вимкнено, і їх іноді називають "пристроями-вампірами", – зазначив Ян Палмер-Сміт, експерт з ремонту побутової техніки

Пральні та посудомийні машини

Велика побутова техніка, наприклад, пральні та посудомийні машини також слід відʼєднувати від мережі перед відпусткою.

Такі прилади, як пральні та посудомийні машини, споживають багато енергії через потребу у воді. Вони споживають більше енергії, ніж інші в режимі очікування, оскільки їм потрібно бути готовими миттєво нагрівати воду за потреби,

– каже Палмер-Сміт.

Насправді, коли їдете з дому на кілька днів, краще вимкнути й водопостачання.

Електричні печі

Фахівці радять перед від'їздом вимикати плиту з розетки, щоб також мінімізувати ризик несправності електрики.

Вам слід вимкнути та від’єднати всі непотрібні електроприлади не лише для того, щоб заощадити гроші, але й щоб зменшити ризик виникнення пожежі через несправності електрики",

– радить фахівець.

Є прилади, які не слід вимикати з розетки. І це, прогнозовано, холодильник і морозильна камера.