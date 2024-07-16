Ясмін опублікувала в тіктоці відео, на якому можна побачити, що бруд накопичився скрізь. Вона показала процес прибирання та блискучий результат, який вразив усіх.

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Жінка так прибрала ванну, "наче зробила ремонт"

Ясмін зізналася, що почувалася "пригніченою", коли взялася за цю роботу. Та вона розуміла, що коли впорається, то результат буде дивовижним. І коли жінка завершила прибирання, то була дуже задоволена результатом. Вона сказала, що "неймовірно пишається собою".

Ясмін ретельно відмила підлогу та стіни з плитки, прочистивши кожен проміжок. Також вона відчистила душ, раковину та туалет до блиску. Для цього прибиральниця використала чотири види засобів та одну пляшку відбілювача.

Як професійна прибиральниця відмила ванну до блиску: відео

Один коментаторів порівняв стан ванної кімнати до та після прибирання з кадрами із фільму "Пила". Ясмін, прочитавши такі "кумедні" коментарі закликала користувачів не засуджувати її клієнтку. Вона сама виховує двох дітей, тому немає часу на прибирання.

Ви не повірите мені, але в цій ванній кімнаті, попри весь бруд, не було неприємного запаху,

– додала Ясмін.

Більшість користувачів хвалили професійну прибиральницю, бо були вражені результатом:

Ви дуже добре ставитеся до роботи, дуже гарно прибрали зсередини, що нечасто зустрінеш у наш час;

Уявіть, яке полегшення відчула мама після цього. Молодець;

Там наче зробили свіжий ремонт ;

; У тебе велика душа та золоті руки!

Відео Ясміни зібрало понад 8 мільйонів переглядів та близько 660 тисяч вподобайок.