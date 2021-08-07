Які рослини прикрасять робочий стіл: 5 ідей для дому та офісу
Джерело:24 канал
Робоче місце вдома чи в офісі має бути не лише функціональним, але й затишним. Адже ми проводимо за ним багато часу.
Прикрасити його допоможуть кімнатні рослини. Про п'ять вдалих варіантів – читайте далі.
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1. Кактуси
Цей варіант є одним з найпоширеніших. Ці рослини невибагливі й відмінно уживаються біля комп'ютерної техніки.
Кактуси – універсальний варіант для дому та офісу / Фото Pixabay
2. Сукуленти
Сукуленти, попри родинні зв'язки з кактусами, виглядають зовсім інакше. Їх можна комбінувати й створювати розкішні композиції. Вони прикрасять будь-яке приміщення.
Сукуленти невибагливі в догляді / Фото Pixabay
3. Каланхое
Ця рослину, мабуть, знають усі. Невеликі квіточки прикрасять робоче місце і подарують відмінний настрій. Крім того, вони не вимагають складного догляду.
Каланхое – недорога, але красива рослина / Фото Pixabay
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4. Драцена Сандера
Якщо ви любите мінімалізм, але хочете додати родзинку в інтер'єр, ця рослина стане знахідкою. Драцена Сандера виглядає яскраво завдяки своєму красивому кольору. Вона нагадує бамбук. Пам'ятайте, що драцена Сандера не любить сонячних променів.
Цей варіант виглядає стримано та стильно / Фото botanichka
5. Фіалка
Фіалка – одна з найпопулярніших рослин. Вона невелика, тому не вимагає багато місця на столі. Фіалка красиво цвіте і стане справжньою окрасою. Для неї важливо гарне освітлення і відсутність прямих сонячних променів.
Фіалка буває різних кольорів / Фото Pixabay