Штори – елемент декору, від якого залежить не тільки затишок, але і загальне враження від інтер'єру.

Які штори актуальні у квартирах і будинках в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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На які види штор звернути увагу в 2021, розповім у пості. Але головне пам'ятати, що ми орієнтуємося не лише на колір, але і на щільність, і на фактуру тканини,

– зазначила Петайкіна.

Які штори у тренді в 2021 році

Однотонні фіранки. За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш універсальний і довговічний варіант.

Вони можуть бути:

білими;

контрастними;

в тон стін.

Однотонні фіранки – варіант, який завжди в моді / Фото budasistents

Тюль – легкий і лаконічний варіант. Залежно від матеріалу може виглядати натурально і природно.

Тюль додасть інтер'єру ніжності й затишку​ / Фото design-homes

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Без тюлю. За словами Анни Петайкіної, такий варіант теж є трендом і стильно виглядає в інтер'єрі.

Штори надають комфорту приміщенню / Фото topdom

Двосторонні штори.

Це трендовий варіант, але важливий вибір стильних принтів і трендових фактур, інакше це може виглядати "дешево",

– додала Петайкіна.