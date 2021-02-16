Какие шторы в тренде: дизайнер интерьера назвала самые модные варианты
Шторы – элемент декора, от которого зависит не только уют, но и общее впечатление от интерьера.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие шторы актуальны в квартирах и домах в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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На какие виды штор обратить внимание в 2021, расскажу в посте. Но главное помнить, что мы ориентируемся не только на цвет, но и на плотность, и фактуру ткани,
– отметила Петайкина.
Какие шторы в тренде в 2021 году
- Однотонные занавески. По словам дизайнера интерьера, это самый универсальный и долговечный вариант.
Они могут быть:
- белыми;
- контрастными;
- в тон стен.
Однотонные занавески – вариант, который всегда в моде / Фото budasistents
- Тюль – легкий и лаконичный вариант. В зависимости от материала может выглядеть натурально и природно.
Тюль прибавит интерьеру нежности и уюта / Фото design-homes
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- Без тюли. По словам Анны Петайкиной, такой вариант тоже является трендом и стильно выглядит в интерьере.
Шторы придают комфорта помещению / Фото topdom
- Двухсторонние шторы.
Это трендовый вариант, но важен выбор стильных принтов и трендовых фактур, иначе это может смотреться "дешево",
– добавила Петайкина.
- Римские шторы тоже остаются актуальными. Модное сочетание – портьеры + римские шторы.
- Японские шторы – решение, которое выглядит лаконично и уютно одновременно. Отлично подходят для панорамных окон.
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