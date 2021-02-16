Шторы – элемент декора, от которого зависит не только уют, но и общее впечатление от интерьера.

Какие шторы актуальны в квартирах и домах в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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На какие виды штор обратить внимание в 2021, расскажу в посте. Но главное помнить, что мы ориентируемся не только на цвет, но и на плотность, и фактуру ткани,

– отметила Петайкина.

Какие шторы в тренде в 2021 году

Однотонные занавески. По словам дизайнера интерьера, это самый универсальный и долговечный вариант.

Они могут быть:

белыми;

контрастными;

в тон стен.

Однотонные занавески – вариант, который всегда в моде / Фото budasistents

Тюль – легкий и лаконичный вариант. В зависимости от материала может выглядеть натурально и природно.

Тюль прибавит интерьеру нежности и уюта / Фото design-homes

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Без тюли. По словам Анны Петайкиной, такой вариант тоже является трендом и стильно выглядит в интерьере.

Шторы придают комфорта помещению / Фото topdom

Двухсторонние шторы.

Это трендовый вариант, но важен выбор стильных принтов и трендовых фактур, иначе это может смотреться "дешево",

– добавила Петайкина.