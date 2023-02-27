Головний тренд цього сезону – переосмислення національної автентики, інформує 24 Канал. У гонитві за світовими тенденціями ми можемо забувати про не менш стильні елементи традиційного українського декору. Пропонуємо вашій увазі перелік не зовсім звичних предметів інтер’єру, які можуть стати окрасою вашого дому.

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Лялька-мотанка

Якщо вам хочеться додати лише маленький етнічний акцент, то лялька-мотанка – ідеальний варіант. Такий виріб не буде займати багато місця, але точно стане "родзинкою кімнати". До того ж кожна мотана лялька має особливу енергетику та може стати особистим оберегом.

Особливий етнічний акцент / Фото з інстаграму motankadolls

Килими

По-особливому поєднати сучасність та елементи давньої історії можна навіть у мінімалістичному інтер’єрі, якщо додати до нього витончені художні предмети. Килими – прекрасний варіант, особливо якщо вони ручної роботи, виконані з натуральної вовни на вінтажних машинах.

В Україні та світі є доволі багато килимарських брендів, які відроджують цю традицію. Такі вироби є не тільки красивими, але й будуть служити вам довго, якщо правильно за ними доглядати – навіть впродовж кількох поколінь.

Килим – інвестиція у красу та довговічність / Фото Kilim

Пірамідальні "павуки"

Пірамідальний "павук" – майже невагома підвісна конструкція, виготовлена з соломи. Перед зимовими святами, таємно зібравшись, дівчата нарізали різних розмірів соломинки, нанизували їх на нитки і формували з них різноманітні квадратики та кубики. Тоді "павуків" вважали символом працьовитості та збирачем негативної енергії.

Такий аксесуар можна виготовити самостійно або замовити в етномагазинах. Без сумніву, він обов’язково займе особливе місце у помешканні та обов'язково додасть йому шарму.

Декор з історією / Фото з інстаграму honchar.museum

Посуд

Справжньою гордістю українського побуту завжди був гарний посуд із натуральних матеріалів, вигадливо розписаний орнаментами. Кераміка ручної роботи з високоякісної глини принесе тепло та затишок у ваш дім, оскільки насичена живою енергією природи та любов’ю майстра. Кожна річ є не лише витвором мистецтва, а й практичним, функціональним предметом домашнього побуту.

Гарний посуд – це завжди стильно / Фото "Покутська кераміка"

Ліжники

Ліжник — це вовняний тканий виріб, з візерунком і ворсом з одного або обох боків. Їх ще називають “гуцульськими ковдрами”. Ліжники дуже поширені: ними застеляють ліжка, лави, взимку кладуть поверх ковдри. Вони виготовлені з натуральної вовни, тому трохи "кусаються".

Ліжники не втрачають актуальності жодного сезону, а цьогоріч вони практично "маст хев" – не тільки гарні, а й теплі та функціональні.

Стильно та практично / Фото "Ґушка"

Автор: студентка ЛНУ імені Івана Франка Бабічин Юлія