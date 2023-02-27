Главный тренд этого сезона – переосмысление национальной аутентики, информирует 24 Канал. В погоне за мировыми тенденциями мы можем забывать о не менее стильных элементах традиционного украинского декора. Предлагаем вашему вниманию список не совсем обычных предметов интерьера, которые могут стать украшением вашего дома.

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Кукла-мотанка

Если вам хочется добавить только маленький этнический акцент, то кукла-мотанка – идеальный вариант. Такое изделие не будет занимать много места, но точно станет "изюминкой комнаты". К тому же у каждой мотанной куклы есть особенная энергетика и может стать личным оберегом.

Особенный этнический акцент / Фото с инстаграмма motankadolls

Ковры

Сочетать современность и элементы древней истории можно даже в минималистическом интерьере, если добавить к нему изящные художественные предметы. Ковры – прекрасный вариант, особенно если они ручной работы, выполнены из натуральной шерсти на винтажных машинах.

В Украине и мире достаточно много ковровых брендов, которые возрождают эту традицию. Такие изделия не только красивы, но и будут служить вам долго, если правильно за ними ухаживать – даже на протяжении нескольких поколений.

Ковер – инвестиция в красоту и долговечность / Фото Kilim

Пирамидальные "пауки"

Пирамидальный "паук" – почти невесомая подвесная конструкция, изготовленная из соломы. Перед зимними праздниками, тайно собравшись, девочки нарезали разных размеров соломинки, нанизывали их на нити и формировали из них разнообразные квадратики и кубики. Тогда "пауков" считали символом трудолюбия и сборщиком негативной энергии.

Такой аксессуар можно изготовить самостоятельно или заказать в этномагазинах. Без сомнения, он обязательно займет особое место в доме и обязательно придаст ему шарма.

Декор с историей / Фото с инстаграмма honchar.museum

Посуда

Настоящей гордостью украинского быта всегда была хорошая посуда из натуральных материалов, причудливо расписанная орнаментами. Керамика ручной работы из высококачественной глины принесет тепло и уют в ваш дом, поскольку насыщена живой энергией природы и любовью мастера. Каждая вещь является не только произведением искусства, но и практичным, функциональным предметом домашнего обихода.

Хорошая посуда – это всегда стильно / Фото "Покутская керамика"

Гуцульские одеяла

"Гуцульское одеяло" – шерстяное тканое изделие, с узором и ворсом с одной или обеих сторон. Они очень распространены: ими застилают кровати, скамьи, зимой кладут поверх одеяла. Они изготовлены из натуральной шерсти, поэтому немного "кусаются".

Эти изделия не теряют актуальности ни в одном сезоне, а в этом году они практически "маст хев" – не только красивые, но и теплые и функциональные.

Стильно и практично / Фото "Гушка"

Автор: студентка ЛНУ имени Ивана Франко Бабичин Юлия