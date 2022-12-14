Які ЖК можна вигідно реалізувати після війни: фактори, на які слід звернути увагу інвесторам

Нинішні реалії диктують забудовникам нові правила будівництва житла. Водночас інвесторам потрібно знати, які проєкти будуть найбільш затребувані після перемоги та повноцінного відновлення ринку.

На цьому наголосив громадський діяч, девелопер і депутат Львівської міської ради Назарій Бербека. При цьому він наголошує, що загалом ринок нерухомості не зазнає радикальних змін.

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Як безпечно інвестувати у нерухомість

Сьогодні, враховуючи потенційну загрозу прильотів у будь-який населений пункт, важко виділити безпечні райони для купівлі житла. Однак все ж можна спробувати мінімізувати ризики.

Насамперед вибирати ЖК, віддалений від об'єктів, що можуть стати потенційною ціллю росіян. Найкращий варіант – будинки поблизу рекреаційних зон (парків, лісів, озер, річок тощо) з закритою від сторонніх прибудинковою територією. Наразі найперспективнішими є квартири у західних регіонах країни.

Інший фактор на який варто звернути увагу – динаміка будівництва. Бербека наголошує, що краще обирати об'єкт, будівельний майданчик, який продовжує працювати навіть в умовах війни. Оптимальна будівельна динаміка, якщо за один місяць готовність складає 8 – 10%.

Для вдалої реалізації квартири в майбутньому важливо звертати увагу на інші фактори. Зокрема, безпечність комплексу та наявність у них підземних паркінгів. Увага також буде прикута до інклюзивності житла та інфраструктури.

Не менш важливо дізнатися, чи планує забудовник встановлювати сонячні панелі або генератори. Адже запит на автономію сьогодні високий, як ніколи.

Цікаво, що 90% людей, які можуть вже сьогодні придбати житло, вичікують на готові квартири, куди можна заселитися відразу після підписання угоди.