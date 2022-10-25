У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation

25 жовтня 2022 , 10:00
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Джерело:

Tax Foundation

Аналітичний центр Tax Foundation проаналізував податкові ставки у 38 країнах світу, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. За даними аналізу, найнижчі платежі приходять громадянам Естонії.

Варто зауважити, що в категорії податку на нерухомість Естонія займає лідируючі позиції вже 9 років поспіль.

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Звіт від Tax Foundation: що враховували

У звіті від Tax Foundation проаналізували податки 38 країни: податок на майно, чисті активи, спадщина, а також податки на фінансові операції.

Також аналітики наголошують, що зараз відбувається посилення заходів щодо боротьби із приховуванням майна. В рамках співпраці представлених країн, на ринку нерухомості впроваджуються нові інформаційно-технологічні рішення, які дозволяють зробити процедуру виплат значно прозорішою.

В яких країнах найнижчі на найвищі податки на нерухомість 

Згідно зі звітом 2022 року, рейтинг країн із найнижчими податками на нерухомість очолили:

  • Естонія,
  • Нова Зеландія,
  • Словаччина,
  • Австралія,
  • Латвія.

Водночас найвищі податки на майно зафіксовані в Італії. За нею йдуть:

  • Іспанія,
  • Швейцарія,
  • Франція. 


Де найнижчі на найвищі податки на нерухомість / Скриншот 24 каналу

Податок на нерухомість в Україні: довідка

  • Податок на нерухомість – це фіксований платіж за земельні ділянки, будівлі, споруди, житлові та нежитлові приміщення тощо. У країнах з економікою, що розвивається, він складає до 80% усіх надходжень до місцевих бюджетів. Наразі податок на нерухомість сплачують у 130 країнах світу. 
  • Загальна ставка податку на нерухоме майно у 2022 році становить 97,5 гривень за 1 квадратний метр. Ставка передбачена Податковим кодексом України. 
  • Платниками податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) є фізичні та юридичні особи, які володіють об'єктами площею: для квартир – понад 60 квадратних метрів; житлових будинків – понад 120 квадратних метрів; різних типів житлової нерухомості – 180 квадратних метрів.
  • Водночас на час воєнного стану звільненню від оподаткування підлягає нерухомість, яка розташована на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, а також житлова нерухомість, яка стала непридатною для проживання через військову агресію Росії проти України.
Автор: Юлія Бабич