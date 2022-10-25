У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation

Аналітичний центр Tax Foundation проаналізував податкові ставки у 38 країнах світу, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. За даними аналізу, найнижчі платежі приходять громадянам Естонії.

Варто зауважити, що в категорії податку на нерухомість Естонія займає лідируючі позиції вже 9 років поспіль.

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Звіт від Tax Foundation: що враховували

У звіті від Tax Foundation проаналізували податки 38 країни: податок на майно, чисті активи, спадщина, а також податки на фінансові операції.

Також аналітики наголошують, що зараз відбувається посилення заходів щодо боротьби із приховуванням майна. В рамках співпраці представлених країн, на ринку нерухомості впроваджуються нові інформаційно-технологічні рішення, які дозволяють зробити процедуру виплат значно прозорішою.

В яких країнах найнижчі на найвищі податки на нерухомість

Згідно зі звітом 2022 року, рейтинг країн із найнижчими податками на нерухомість очолили:

Естонія,

Нова Зеландія,

Словаччина,

Австралія,

Латвія.

Водночас найвищі податки на майно зафіксовані в Італії. За нею йдуть:

Іспанія,

Швейцарія,

Франція.



Де найнижчі на найвищі податки на нерухомість / Скриншот 24 каналу

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