У яких країнах найнижчі податки на нерухомість: звіт Tax Foundation
Джерело:Tax Foundation
Аналітичний центр Tax Foundation проаналізував податкові ставки у 38 країнах світу, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. За даними аналізу, найнижчі платежі приходять громадянам Естонії.
Варто зауважити, що в категорії податку на нерухомість Естонія займає лідируючі позиції вже 9 років поспіль.
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Звіт від Tax Foundation: що враховували
У звіті від Tax Foundation проаналізували податки 38 країни: податок на майно, чисті активи, спадщина, а також податки на фінансові операції.
Також аналітики наголошують, що зараз відбувається посилення заходів щодо боротьби із приховуванням майна. В рамках співпраці представлених країн, на ринку нерухомості впроваджуються нові інформаційно-технологічні рішення, які дозволяють зробити процедуру виплат значно прозорішою.
В яких країнах найнижчі на найвищі податки на нерухомість
Згідно зі звітом 2022 року, рейтинг країн із найнижчими податками на нерухомість очолили:
- Естонія,
- Нова Зеландія,
- Словаччина,
- Австралія,
- Латвія.
Водночас найвищі податки на майно зафіксовані в Італії. За нею йдуть:
- Іспанія,
- Швейцарія,
- Франція.
Де найнижчі на найвищі податки на нерухомість / Скриншот 24 каналу
Податок на нерухомість в Україні: довідка
- Податок на нерухомість – це фіксований платіж за земельні ділянки, будівлі, споруди, житлові та нежитлові приміщення тощо. У країнах з економікою, що розвивається, він складає до 80% усіх надходжень до місцевих бюджетів. Наразі податок на нерухомість сплачують у 130 країнах світу.
- Загальна ставка податку на нерухоме майно у 2022 році становить 97,5 гривень за 1 квадратний метр. Ставка передбачена Податковим кодексом України.
- Платниками податку на нерухоме майно (крім земельних ділянок) є фізичні та юридичні особи, які володіють об'єктами площею: для квартир – понад 60 квадратних метрів; житлових будинків – понад 120 квадратних метрів; різних типів житлової нерухомості – 180 квадратних метрів.
- Водночас на час воєнного стану звільненню від оподаткування підлягає нерухомість, яка розташована на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, а також житлова нерухомість, яка стала непридатною для проживання через військову агресію Росії проти України.