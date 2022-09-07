По це свідчить статистика порталу нерухомості "ЛУН", презентована під час онлайн-зустрічі RED у вівторок 6 вересня. Розповідаємо про найцікавіше.
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Мешканці яких міст України не зацікавлені у місцевому житлі
У звіті йдеться, що частка аудиторії, яка цікавиться новобудовами у своїй області, в середньому у регіонах становить 40 – 50%. Найменший цей показник у:
- Закарпатській (30%),
- Івано-Франківській (31%),
- Одеській (36%) областях.
Хто купує житло у Києві та куди інвестують кияни
Серед потенційних покупців житла у Києві 54% становлять безпосередньо кияни та жителі Київської області. Для житла у Київській області цей показник становить 63%. Ще 29% тих, хто цікавиться купівлею житла в столиці, становлять жителі інших регіонів України, 17% – покупці з інших країн.
Кияни також становлять майже 20 – 28% у структурі попиту на новобудови в інших областях України. Найбільший інтерес жителі столиці виявляють до новобудов:
- Вінницької (29%),
- Закарпатської (28%),
- Черкаської (28%) областей.
Хто купує житло на Львівщині
На Львівщині 53% попиту становлять жителі Львова та області. Також тут купують житло:
- 21% – кияни,
- 12% – жителі інших областей,
- 14% – інших країн.
Одесою найактивніше цікавляться іноземні
Найбільше жителі інших країн цікавляться купівлею нової квартири в Одесі (23% від загального попиту).
Чверть аудиторії новобудов Одеси становлять кияни, ще 16% – жителі інших областей.