По це свідчить статистика порталу нерухомості "ЛУН", презентована під час онлайн-зустрічі RED у вівторок 6 вересня. Розповідаємо про найцікавіше.

Читайте також Робота велася неперервно, – як КН РІЕЛ сприяла евакуації мешканців з ЖК "Львівський Квартал"

Мешканці яких міст України не зацікавлені у місцевому житлі

У звіті йдеться, що частка аудиторії, яка цікавиться новобудовами у своїй області, в середньому у регіонах становить 40 – 50%. Найменший цей показник у:

Закарпатській (30%),

(30%), Івано-Франківській (31%),

(31%), Одеській (36%) областях.

Хто купує житло у Києві та куди інвестують кияни

Серед потенційних покупців житла у Києві 54% становлять безпосередньо кияни та жителі Київської області. Для житла у Київській області цей показник становить 63%. Ще 29% тих, хто цікавиться купівлею житла в столиці, становлять жителі інших регіонів України, 17% – покупці з інших країн.

Кияни також становлять майже 20 – 28% у структурі попиту на новобудови в інших областях України. Найбільший інтерес жителі столиці виявляють до новобудов:

Вінницької (29%),

(29%), Закарпатської (28%),

(28%), Черкаської (28%) областей.

Хто купує житло на Львівщині

На Львівщині 53% попиту становлять жителі Львова та області. Також тут купують житло:

21% – кияни,

12% – жителі інших областей,

14% – інших країн.

Одесою найактивніше цікавляться іноземні

Найбільше жителі інших країн цікавляться купівлею нової квартири в Одесі (23% від загального попиту).

Чверть аудиторії новобудов Одеси становлять кияни, ще 16% – жителі інших областей.