Об этом свидетельствует статистика портала недвижимости ЛУН, презентованная во время онлайн-встречи RED во вторник 6 сентября. Рассказываем о самом интересном.
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Жители каких городов Украины не заинтересованы в местном жилье
В отчете говорится, что доля аудитории, интересующейся новостройками в своей области, в среднем в регионах составляет 40 – 50%. Наименьший этот показатель у:
- Закарпатской (30%),
- Ивано-Франковской (31%),
- Одесской (36%) областях.
Кто покупает жилье в Киеве и куда инвестируют киевляне
Среди потенциальных покупателей жилья в Киеве 54% составляют непосредственно киевляне и жители Киевской области. Для жилья в Киевской области этот показатель составляет 63%. Еще 29% интересующихся покупкой жилья в столице составляют жители других регионов Украины, 17% – покупатели из других стран.
Киевляне также составляют почти 20 – 28% в структуре спроса на новостройки в других областях Украины. Наибольший интерес жители столицы проявляют к новостройкам:
- Винницкой (29%),
- Закарпатской (28%),
- Черкасской (28%) областей.
Кто покупает жилье во Львовской области
Во Львовской области 53% спроса составляют жители Львова и области. Также здесь покупают жилье:
- 21% – киевляне,
- 12% – жители других областей,
- 14% – других стран.
Одессой активно интересуются иностранные
Больше всего жители других стран интересуются покупкой новой квартиры в Одессе (23% от общего спроса).
Четверть аудитории новостроек Одессы составляют киевляне, еще 16% – жители других областей.