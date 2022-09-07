Об этом свидетельствует статистика портала недвижимости ЛУН, презентованная во время онлайн-встречи RED во вторник 6 сентября. Рассказываем о самом интересном.

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Жители каких городов Украины не заинтересованы в местном жилье

В отчете говорится, что доля аудитории, интересующейся новостройками в своей области, в среднем в регионах составляет 40 – 50%. Наименьший этот показатель у:

Закарпатской (30%),

(30%), Ивано-Франковской (31%),

(31%), Одесской (36%) областях.

Кто покупает жилье в Киеве и куда инвестируют киевляне

Среди потенциальных покупателей жилья в Киеве 54% составляют непосредственно киевляне и жители Киевской области. Для жилья в Киевской области этот показатель составляет 63%. Еще 29% интересующихся покупкой жилья в столице составляют жители других регионов Украины, 17% – покупатели из других стран.

Киевляне также составляют почти 20 – 28% в структуре спроса на новостройки в других областях Украины. Наибольший интерес жители столицы проявляют к новостройкам:

Винницкой (29%),

(29%), Закарпатской (28%),

(28%), Черкасской (28%) областей.

Кто покупает жилье во Львовской области

Во Львовской области 53% спроса составляют жители Львова и области. Также здесь покупают жилье:

21% – киевляне,

12% – жители других областей,

14% – других стран.

Одессой активно интересуются иностранные

Больше всего жители других стран интересуются покупкой новой квартиры в Одессе (23% от общего спроса).

Четверть аудитории новостроек Одессы составляют киевляне, еще 16% – жители других областей.