Аналітики OLX Нерухомість дослідили ринок новобудов та розповіли про актуальні ціни, які потрібно заплатити, щоб придбати нерухомість на первинному ринку житла. Про результати дослідження – далі.

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Лише на сайті OLX Нерухомість улітку з'явилося понад 27 тисяч оголошень про продаж квартир у новобудовах. 78% з них – однокімнатні. Майже половина пропозицій знаходиться у Київській області. Також пожвавився інтерес й у покупців: від початку року кількість пошукових запитів щодо купівлі квартири зросла втричі.

Середня вартість однокімнатних квартир в Україні

Аналітики виявили, що найбільше оголошень про продаж однокімнатних квартир зосереджено в Київській області (понад 6 900 однокімнаток). Їх середня вартість становить $43 600. Далі йдуть:

Одеська – 3 500 об’єктів. Вартість – $31 240. Харківська – 1 380. Вартість – $29 115. Львівська – 835. Вартість – $37 780. Івано-Франківська – 600. Вартість $19 600 – найдешевша для України.

Цікаво, що у 5-ку оголошень не потрапила область міста-мільйонника Дніпра. За кількість розміщених оголошень вона посіла лише 7 місце. Ціни у регіоні на однокімнатки майже, як у столиці, – близько $40 360.

Площа запропонованих квартир

Попри велику кількість пропозицій, середня площа квартир у цих областях менша у порівнянні з іншими регіонами. Найменшу кількість квадратів пропонує ринок Одеської області – 38 м², у Київській – ця цифра становить 40 м², у Харківській – 40,1 м², Івано-Франківській – 41,4 м². У Львівській області можна придбати однокімнатну квартиру, площею 44 м². Найвищий поріг середньої площі по країні у Черкаській області – 46 м². Однак новобудов там не так багато – за літо на продаж було виставлено лише 20 об’єктів.

Середня вартість двокімнатних квартир в Україні

Діапазон цін на двокімнатні квартири в Україні досить широкий. Наприклад, в Івано-Франківському регіоні найдешевші варіанти у новобудовах коштують у середньому $28 600. Ціни на об’єкти з двома кімнатами у Київській та Дніпропетровській областях вдвічі дорожчі – $66 930 і $60 440 відповідно. У Львівській та Одеській аналогічна нерухомість обійдеться приблизно у $52 000.

Площа запропонованих квартир

Площа таких квартир у новобудовах коливається від 59 до 73 м². Двокімнатні квартири з найменшою площею – 59 м² у Дніпропетровській області. Рекордні 73 м² пропонують у Житомирській області. Середній показник по Києву складає 64,5 м².

Середня вартість трикімнатних квартир в Україні

Найбільше трикімнаток у новобудовах зосереджено у тих самих областях, де й одно- та двокімнатні квартири. Найдорожчі з них – у Закарпатській області вартістю близько $118 570. На другому місці за цим критерієм – Дніпропетровська, де такі об’єкти коштують $86 200, що більше ніж у Київському регіоні, де середня вартість трикімнатної квартири – $85 540. Для порівняння, у Харківській області ціна трикімнатки – майже $79 000, а в Одеській – $76 900.