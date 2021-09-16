Аналитики OLX Недвижимость исследовали рынок новостроек и рассказали об актуальных ценах на первичном рынке жилья. О результатах исследования – далее.

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Только на сайте OLX Недвижимость летом появилось более 27 000 объявлений о продаже квартир в новостройках. 78% из них – однокомнатные. Почти половина предложений находится в Киевской области. Также оживился интерес и у покупателей: с начала года количество поисковых запросов насчет покупки квартиры выросло втрое.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Украине

Аналитики обнаружили, что больше всего объявлений о продаже однокомнатных квартир сосредоточено в Киевской области (более 6900 однокомнаток). Их средняя стоимость составляет $43 600. Далее следуют:

Одесская – 3500 объектов. Стоимость – $31 240. Харьковская – 1 380. Стоимость – $29 115. Львовская – 835. Стоимость – $37 780. Ивано-Франковская – 600. Стоимость $19 600 – самая дешевая для Украины.

Интересно, что в 5-ку объявлений не попала область города-миллионника Днепра. По количеству размещенных объявлений она заняла лишь 7 место. Цены в регионе на однокомнатные почти как в столице – около $40360.

Площадь предлагаемых квартир

Несмотря на обилие предложений, средняя площадь квартир в этих областях меньше по сравнению с другими регионами. Наименьшее количество квадратов предлагает рынок Одесской области – 38 м², в Киевской – эта цифра составляет 40 м², в Харьковской – 40,1 м², Ивано-Франковской - 41,4 м². Во Львовской области можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 44 м². Высокий порог средней площади по стране в Черкасской области – 46 м². Однако новостроек там не так много – за лето на продажу было выставлено всего 20 объектов.

Средняя стоимость двухкомнатных квартир в Украине

Диапазон цен на двухкомнатные квартиры в Украине достаточно широк. Например, в Ивано-Франковском регионе самые дешевые варианты в новостройках стоят в среднем $28 600. Цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое дороже – $66 930 и $60 440 соответственно. Во Львовской и Одесской аналогичная недвижимость обойдется примерно в $52 000.

Площадь предлагаемых квартир

Площадь таких квартир в новостройках колеблется от 59 до 73 м². Двухкомнатные квартиры с маленькой площадью – 59 м² в Днепропетровской области. Рекордные 73 м² предлагают в Житомирской области. Средний показатель по Киеву составляет 64,5 м².

Средняя стоимость трёхкомнатных квартир в Украине

Больше всего трёхкомнатных квартир в новостройках сосредоточено в тех же областях, где и одно- и двухкомнатных предложений. Самые дорогие из них – в Закарпатской области стоимостью около $118 570. На втором месте по этому критерию – Днепропетровск, где такие объекты стоят $86 200, что больше чем в Киевском регионе, где средняя стоимость трехкомнатной квартиры – $85 540. Для сравнения, в Харьковской области цена трешки почти $79 000, а в Одесской – $76 900.