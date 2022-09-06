Квартир стало відчутно менше, а ціни поповзли вгору: скільки коштує оренда житла восени

З початку повномасштабного вторгнення українці почали активніше здавати своє житло в оренду. Причому 62% господарів йшли на поступки та пропонували знижки. Однак уже наприкінці літа ціни на орендовані квартири поповзли вгору, а пропозиція почала стрімко зменшуватися.

Про це свідчать дані порталу OLX Нерухомість. Аналітики проаналізували поточну ситуацію на ринку оренди та розпитали про настрої орендодавців від початку повномасштабної війни. 24 канал зібрав найважливіше.

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Кількість пропозицій у великих містах скорочується

В Україні почалася друга хвиля внутрішньої міграції. Якщо весною переселенців цікавило дешеве житло й вони погоджувалися навіть на заміські будинки, сьогодні у пріоритеті квартири в мегаполісах. Так, у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій зменшилася від 10% у Львові до 23% у Києві.

Як змінилась пропозиція на ринку довгострокової оренди квартир / дані OLX Нерухомість

Місто Кількість оголошень на I тиждень серпня Кількість оголошень на I тиждень вересня Різниця в кількості оголошень Київ 26 658 20 569 -23% Одеса 12 490 10 236 -18% Львів 5 359 4 836 -10% Дніпро 3 886 3 278 -16%

Що стосується західних регіонів, тут ситуація дещо інша. З 7 міст спад пропозиції зафіксували лише у трьох містах:

в Івано-Франківську – на 24% менше оголошень. Аналітики наголошують, що у місто продовжують з'їжджатися з усіх куточків країни, а багато квартир досі здають за цілком прийнятними цінами;

– на 24% менше оголошень. Аналітики наголошують, що у місто продовжують з'їжджатися з усіх куточків країни, а багато квартир досі здають за цілком прийнятними цінами; у Рівному – на 31% менше оголошень;

– на 31% менше оголошень; у Луцьку – на 35%.

Ситуацію зі зменшенням пропозиції на квартири у Рівному та Луцьку пояснюють тим, що сюди неохоче їдуть українці, які хвилюються за ймовірний ризик вторгнення з боку білорусі. Через відсутність попиту самі ж орендодавці почали пропонувати менше квартир.

Чи варто очікувати зростання цін

Близько половини всіх пропозицій на ринку оренди житла представлені однокімнатними квартирами. За даними OLX Нерухомість, у вересні серед міст-мільйонників найбюджетніші варіанти можна знайти в:

Одесі за 5 500 гривень на місяць.

за 5 500 гривень на місяць. У західних регіонах доступні ціни у Луцьку та Рівному – в середньому 7 500 гривень на місяць.

Найдорожчою буде оренда однокімнатної квартири за 16,5 тисяч гривень в Ужгороді. Останні два місяці літа та початок осені саме Закарпаття вирізняється найбільшим цінником, “посунувши” навіть Львів.

Через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени можна очікувати на стрибок цін. Зокрема, це стосуватиметься деяких міст-мільйонників. Так, за даними платформи, в Одесі та Дніпрі оренда однокімнатної квартири впродовж першого тижня вересня вже збільшилася на 600 гривень у порівнянні з першим тижнем серпня. У столиці цінник збільшився на 1 000 гривень, а у Львові – на 1 600 гривень.

Що кажуть орендодавці

Згідно з опитуванням на OLX Нерухомість, переважна більшість орендодавців (83%) планують надалі здавати в оренду своє помешкання. Понад 17% господарів почали це робити після 24 лютого. Загалом 62% власників квартир першими йшли на поступки, 21% опитаних зробили це на прохання своїх мешканців.

Найчастіше господарі робили знижку на оренду. 58% орендодавців вказали, що знизили ціну в діапазоні 20 – 50%. Окремі респонденти зазначали, що перші місяці просили лише оплачувати комунальні платежі, а потім знизили вартість оренди.

85% орендодавців задоволені співпрацею зі своїми орендарями. Найбільше на позитивне враження вплинули: