Яким буде 2022 рік: як обрати стильну плитку, яка надовго залишиться у тренді

Модні тенденції при виборі плитки у 2022 році багато в чому є продовженням минулих років. Про те, як не прогадати і обрати плитку, яка буде не тільки до вподоби, а й стане відображенням модних течій – у нашому матеріалі.

Модна плитка для ванної кімнати у 2022 році – це бежевий і земляний кольори. Такий декор дозволить створити стриманий, спокійний і гармонійний інтер’єр. Ванна кімната може бути практичним простором, в якому можна швидко прийняти душ, але також може перетворитися на затишний притулок, сприятливий для вечірнього відпочинку у ванні.

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Ще одним трендом 2022 року є зелені та ботанічні візерунки. Якщо ви зараз у пошуках – обирайте насичений, соковитий зелений колір.

Модним вибором для ванної кімнати у 2022 році стане плитка з рослинними мотивами. Великою популярністю користується плитка для ванної кімнати з мотивом монстери, пальмового листя або бананового дерева. Однак таку плитку можна використовувати тільки за дзеркалом або в душі. Інші стіни у ванній кімнаті слід залишити нейтральними.

Цікавий дизайн / Фото pexels

Елегантний мармур – ще одна модна опція. Така плитка для стін виглядає дуже елегантно та стильно. Матеріал красиво виглядає в класичних або в гламурних ванних кімнатах. Особливою популярністю користується плитка, що імітує білий мармур, оскільки вона освітлює кімнату, робить її чистою і охайною.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Тренди у дизайні / Фото pexels

Для підлоги чудовим вибором стане тепле дерево. Така плитка гарантує простору тепло та затишок.

Чарівний стиль / Фото pexels

У кухні найбільш трендовим стане використання мозаїчної плитки із східними або марокканськими візерунками. Вона додасть простору динаміки та зробить більш привабливими навіть найпростіші меблі.