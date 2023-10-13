Питання полягає в тому, стільниці з якого матеріалу найкраще обирати. Експерти розповіли, що буде гарним та зносостійким для кухонної поверхні.

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Плитка

Цей матеріал "переживає відродження" в останні роки. І одна з причин нової хвилі популярності полягає в тому, він дуже міцний і зносостійкий.

"Я рекомендую кахельну стільницю, тому що вона ще й термостійка", – каже фахівчиня Досія Бойлен.

Зрештою, плитка є одним із найдоступніших варіантів за ціною. Якщо вона з часом зношується, то її можна бюджетно замінити. А ще за належного ущільнення плитка на 100% водонепроникна.

Мильний камінь

Для тих, хто віддає перевагу стільниці з каменю, дизайнер інтер'єрів Артем Кроповінський рекомендує мильний через його міцність.

"Він не тільки стійкий до плям і води, а й непористий, що зменшує накопичення бактерій", – каже Кроповінський.

Хоча мильний камінь міцний, він може бути схильний до подряпин. Та якщо ви готові до цього, можете обирати камʼяну стільницю.

Дектон

Останнім часом популярності набирає дектон, що стійкий до високих температур. Це інноваційний ультракомпозітний матеріал, зроблений на основі кераміки та природного кварцу.

Він непористий, тож не потребує особливого догляду. Дектонові стільниці просто треба витирати водою з мийним засобом, щоб зберегти блиск.