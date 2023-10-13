Вопрос заключается в том, столешницы из какого материала лучше выбирать. Эксперты рассказали, что будет хорошим и износоустойчивым для кухонной поверхности.

Обратите внимание Строительство будет локомотивом развития – девелопер о перспективах украинского рынка жилья

Плитка

Этот материал "переживает возрождение" в последние годы. И одна из причин новой волны популярности состоит в том, он очень прочен и износоустойчив.

"Я рекомендую кафельную столешницу, потому что она еще и термостойкая", – говорит специалист Досия Бойлен.

В конце концов плитка является одним из самых доступных вариантов по цене. Если она со временем изнашивается, ее можно бюджетно заменить. А еще при должном уплотнении плитка на 100% водонепроницаема.

Мыльный камень

Для тех, кто предпочитает столешницу из камня, дизайнер интерьеров Артем Кроповинский рекомендует мыльный из-за его прочности.

"Он не только устойчив к пятнам и воде, но и непорист, что уменьшает накопление бактерий", – говорит Кроповинский.

Хотя мыльный камень крепкий, он может быть склонен к царапинам. Но если вы готовы к этому, можете выбирать каменную столешницу.

Дектон

В последнее время популярность набирает дектон, устойчивый к высоким температурам. Это инновационный ультракомпозитный материал, сделанный на основе керамики и природного кварца.

Он непорист, поэтому не требует особого ухода. Дектоновые столешницы просто нужно вытирать водой с моющим средством, чтобы сохранить блеск.