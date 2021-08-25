Який матеріал вибрати для ванної кімнати: 8 кращих видів оздоблення

Ванна кімната – приміщення зі специфічними умовами. Вологість, перепади температури, краплі води – все це змушує серйозно підійти до вибору матеріалів для оздоблення.

Варіантів існує багато, але вибирати слід з огляду на особливості конкретного приміщення. 8 вдалих видів оздоблення назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Оздоблення для ванної: що вибрати

Керамічна плитка

Довговічний матеріал, який не боїться підвищеної вологості, перепадів температури та простий у догляді. Крім того, він представлений у широкому асортименті, що дозволяє вибрати ідеальний для себе варіант.

Керамограніт

Цей матеріал міцніший, ніж керамічна плитка. Він може бути антиковзаючим, що є суттєвим плюсом при використанні у санвузлах. Керамограніт стійкий до ударів і морозу.

Мармур

Вишуканий камінь зробить інтер'єр дорогим і витонченим. Мармур потребує правильного догляду – його не можна мити з використанням засобів, у яких містяться кислоти.

Фарба

Цей вид оздоблення, за словами дизайнерки інтер'єру, є найпростішим. Для ванної кімнати можна підібрати водостійкий варіант. Однак слід врахувати, що візуально керамічна плитка і керамограніт все ж виглядають дорожче.

Шпалери

Існує стереотип, що шпалери не можна використовувати у ванній кімнаті. Пов'язано це, звичайно ж, із підвищеною вологістю. Однак зараз є вологостійкі шпалери, які цілком підійдуть для примхливого приміщення.

Шпалери можна використовувати у ванній як акцент або основне оздоблення / Фото pinterest

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Мікроцемент

Поліна Ільяшенко уточнила, що це відносно новий вид оздоблення, який стрімко виривається в лідери. Мікроцемент стійкий до вологи.

Мозаїка

Її можна використовувати як основним видом оздоблення, та як акцент. Матеріал вологостійкий, тому може використовуватися навіть у найбільш мокрих точках.

Великоформатний керамограніт

За словами дизайнерки інтер'єру, "сучасні технології нанесення зображення на плитку дозволяють отримати будь-яку картинку та текстуру, яку важко відрізнити від натурального матеріалу". Це дозволяє великоформатному керамограніту успішно використовуватися у ванній.

Як бачите, варіантів оздоблення дуже багато, але перш ніж вибрати потрібно врахувати багато нюансів – бюджет, як довго ви хочете щоб прослужив інтер'єр, скільки часу хочете приділяти прибиранню, на скільки волого буває у вашій ванній кімнаті,

– резюмувала Поліна Ільяшенко.

Текст публікації Поліни Ільяшенко:

8 видів оздоблення для ванної

Керамічна плитка – довговічна, стійка до підвищеної вологості та перепадів температури, простота в догляді. Величезний вибір, укладання краще довірити професіоналам.

Керамограніт – відрізняється від плитки підвищеною міцністю, може бути антиковзаючим, мінімальне поглинання вологи, безліч варіантів декорів та малюнків, стійкість до морозу та ударів.

Мармур – дорогий і вишуканий камінь, який робить інтер'єр вишуканим. Але є особливості догляду, не можна мити хімією з вмістом кислот і лугу. Не дешевий оздоблювальний матеріал, але натуральний камінь коштує своїх грошей.

Фарба – найпростіший спосіб оздоблення, безліч виробників пропонують водостійку фарбу. Але назвати цей вид оздоблення дешевим складно, деякі можуть бути дорожчими за плитку. Плюс все ж за практичністю керамограніт і плитка виграють.

Шпалери – несподівано, але так, можна створити цікаву композицію з вологостійких шпалер. Всі стіни, можливо, й не варто обклеювати, але зробити акцент у ванній за допомогою шпалер можна.

Мікроцемент – відносно новий вид оздоблення на нашому ринку, але стрімко вривається у топ оздоблень саме для ванної. Стійкий до вологи, можна застосовувати навіть у точках контакту з водою, гладкий і безшовний матеріал.

Мозаїка – може виступати як цікавий акцент або в ролі головного героя. Завдяки своїй вологостійкості відмінно підійде для оздоблення душа чи стільниці під умивальником.

Великоформатний керамограніт – сучасні технології нанесення зображення на плитку дозволяють отримати будь-яку картинку та текстуру, яку важко відрізнити від натурального матеріалу, а тому оздоблення великоформатною плиткою нерідко стає прикрасою усього приміщення. З огляду на розміри цього виду оздоблення – менша кількість швів буде плюсом.

Як бачите, варіантів оздоблення дуже багато, але перш ніж вибрати потрібно врахувати багато нюансів – бюджет, як довго ви хочете щоб прослужив інтер'єр, скільки часу хочете приділяти прибиранню, на скільки волого буває у вашій ванній кімнаті.