Про це свідчать дані порталу ЛУН, пише 24 канал. Як пояснив директор з маркетингу ЛУН Денис Судилківський після перемоги економіка України буде далі зростати, міста розвиватимуться, а з ними зросте вартість житла.

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Подорожчання "квадратів" зафіксоване у всіх регіонах, де відновлені продажі

На первинному ринку Києва квадратний метр за 6 місяців подорожчав на 12 400 гривень і зараз становить 48 200 гривень.

На другому місці – Дніпро, де вартість квадратного метра в новобудові в середньому становить 40 700 гривень.

Третє місце поділили Львів і Одеса з вартістю 34 600 гривень за "квадрат".

Найбільший приріст за час війни показав Ужгород, де на первинному ринку квадратний метр подорожчав на 14 200 гривень і сьогодні коштує 39 700 гривень.

На скільки з лютого подорожчали новобудови / Інфографіка ЛУН

Де сьогодні найвигідніше купувати житло

Найдешевше житло у вересні можна знайти у Хмельницькому. Середня вартість квадратного метра тут становить 19 000 гривень. За 6 місяців ціни зросли тут лише на 3 600 гривень.

Друге місце займають відразу 3 міста – Тернопіль, Івано-Франківськ та Черкаси, де квадратний метр в новобудовах коштує 22 000 тисяч. При цьому з лютого вартість зросла:

у Тернополі – на 5 000 гривень,

у Черкасах – на 3 500 гривень,

у Івано-Франківську – на 2 400 гривень.

Трійку найдешевших регіонів замикає Луцьк із вартістю квадратного метра 23 000 гривень. З лютого ціни у регіоні збільшилися на 3 000 гривень.