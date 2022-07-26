Водночас в Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях купити будинок вдасться менш ніж за 500 тисяч гривень. Детальніше про те, яке житло пропонує ринок та скільки воно коштує розповідає 24 канал з посиланням на дані "OLX. Нерухомість".
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Яких типів будівель найбільше
Переважну більшість оголошень становлять приватні будинки — понад 54 тисяч оголошень. Також покупцям пропонують:
- дачі (6,4 тисячі оголошень);
- частини будинків (4 тисячі оголошень);
- котеджі (3,9 тисячі оголошень);
- таунхауси (3,2 тисячі оголошень);
- дуплекси (1,5 тисячі оголошень);
- клубні будинки (228 оголошень).
Найбільший попит серед українців мають дачі. Ймовірно, через доступну ціну. Також покупці цікавляться частинами будинків.
Скільки коштує заміська нерухомість
Найдорожчими варіантами є котеджі – ціни на них стартують від 1,1 мільйона гривень на Вінниччині та сягають більш ніж 5 мільйона гривень у Київській області.
Тим, хто планує придбати бюджетний варіант будинків, підійдуть дачі. На Волині, наприклад, вони обійдуться в середньому до 200 тисяч гривень. А найдорожчі, розташовані неподалік столиці, коштують майже 600 тисяч гривень.
Найдорожча нерухомість продається в:
- Київській,
- Закарпатській,
- Львівській областях.
Тут середня ціна на будинок стартує від 1 мільйона гривень.
Найдоступніші варіанти пропонують на Кіровоградщині, де будинок обійдеться приблизно у 380 тисяч гривень. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.
Середня вартість різних типів будинків у липні 2022 року / Дані OLX
|Область
|Будинок
|Частина будинку
|Дача
|Котедж
|Таунхаус
|Дуплекс
|Вінницька
|585 тисяч
|702 тисячі
|255 тисяч
|1,1 мільйона
|1,5 мільйона
|1,9 мільйона
|Волинська
|731 тисяча
|687 тисяч
|190 тисяч
|2,3 мільйона
|1,5 мільйона
|1,6 мільйона
|Закарпатська
|1,6 мільйона
|1,5 мільйона
|439 тисяч
|2,5 мільйона
|3,2 мільйона
|2,2 мільйона
|Івано-Франківська
|936 тисяч
|1,1 мільйона
|292,5 тисячі
|3 мільйони
|1,9 мільйона
|2,2 мільйона
|Київська
|2,7 мільйона
|936 тисяч
|585 тисяч
|5,1 мільйона
|1,9 мільйона
|2,4 мільйона
|Кіровоградська
|380 тисяч
|516 тисяч
|102 тисячі
|1,3 мільйона
|1,4 мільйона
|775 тисяч
|Львівська
|936 тисяч
|1,1 мільйона
|380 тисяч
|2,9 мільйона
|2,5 мільйона
|2,4 мільйона
|Полтавська
|439 тисяч
|541 тисяча
|175 тисяч
|2,9 мільйона
|2,7 мільйона
|2,7 мільйона
|Рівненська
|877 тисяч
|900 тисяч
|307 тисяч
|1,4 мільйона
|1,3 мільйона
|1,3 мільйона
|Тернопільська
|526,5 тисяч
|731 тисяча
|321 тисяча
|1,9 мільйона
|1,8 мільйона
|2 мільйони
|Хмельницька
|526,5 тисяч
|614 тисяч
|314 тисяч
|1,7 мільйона
|1,6 мільйона
|2,3 мільйона
|Черкаська
|307 тисяч
|731 тисяча
|204 тисячі
|2,9 мільйона
|2 мільйони
|1,6 мільйона
|Чернівецька
|877 тисяч
|1,3 мільйона
|292,5 тисячі
|2,8 мільйона
|2,3 мільйона
|3,6 мільйона
Які умови пропонують продавці будинків
Серед варіантів заміської нерухомості на OLX найчастіше зустрічаються оголошення про продаж будинків у житловому стані. Серед таких – 18,5 тисяч оголошень.
Майже однакову кількість пропозицій становлять будинки з косметичним та євроремонтом – 6 тисяч і 6,8 тисячі відповідно. Також на платформі представлено 5,6 тисячі нещодавно добудованих об’єктів. Трохи менше оголошень про продаж будинків із дизайнерським ремонтом та під чистову обробку – 4,3 тисячі і 4,5 тисячі відповідно.
Частіше зустрічаються варіанти з підсобним приміщенням – таку опцію вказують у 27% оголошеннях. Також деякі будинки обладнанні мангалом та парканом. Кабельне або супутникове телебачення можна знайти серед 16% пропозицій, а ось швидкісний інтернет є лише у 9%. Щодо комунікацій, то 78% оголошень мають навколо об’єкту асфальтовану дорогу.
Майже половина пропозицій заміської нерухомості з інфраструктури поряд мають дитячі садки, відділення банків та аптеки. Інші будинки розташовані неподалік лісу.