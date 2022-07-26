Водночас в Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях купити будинок вдасться менш ніж за 500 тисяч гривень. Детальніше про те, яке житло пропонує ринок та скільки воно коштує розповідає 24 канал з посиланням на дані "OLX. Нерухомість".

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Яких типів будівель найбільше

Переважну більшість оголошень становлять приватні будинки — понад 54 тисяч оголошень. Також покупцям пропонують:

дачі (6,4 тисячі оголошень);

(6,4 тисячі оголошень); частини будинків (4 тисячі оголошень);

(4 тисячі оголошень); котеджі (3,9 тисячі оголошень);

(3,9 тисячі оголошень); таунхауси (3,2 тисячі оголошень);

(3,2 тисячі оголошень); дуплекси (1,5 тисячі оголошень);

(1,5 тисячі оголошень); клубні будинки (228 оголошень).

Найбільший попит серед українців мають дачі. Ймовірно, через доступну ціну. Також покупці цікавляться частинами будинків.

Скільки коштує заміська нерухомість

Найдорожчими варіантами є котеджі – ціни на них стартують від 1,1 мільйона гривень на Вінниччині та сягають більш ніж 5 мільйона гривень у Київській області.

Тим, хто планує придбати бюджетний варіант будинків, підійдуть дачі. На Волині, наприклад, вони обійдуться в середньому до 200 тисяч гривень. А найдорожчі, розташовані неподалік столиці, коштують майже 600 тисяч гривень.

Найдорожча нерухомість продається в:

Київській,

Закарпатській,

Львівській областях.

Тут середня ціна на будинок стартує від 1 мільйона гривень.

Найдоступніші варіанти пропонують на Кіровоградщині, де будинок обійдеться приблизно у 380 тисяч гривень. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.

Середня вартість різних типів будинків у липні 2022 року / Дані OLX

Область Будинок Частина будинку Дача Котедж Таунхаус Дуплекс Вінницька 585 тисяч 702 тисячі 255 тисяч 1,1 мільйона 1,5 мільйона 1,9 мільйона Волинська 731 тисяча 687 тисяч 190 тисяч 2,3 мільйона 1,5 мільйона 1,6 мільйона Закарпатська 1,6 мільйона 1,5 мільйона 439 тисяч 2,5 мільйона 3,2 мільйона 2,2 мільйона Івано-Франківська 936 тисяч 1,1 мільйона 292,5 тисячі 3 мільйони 1,9 мільйона 2,2 мільйона Київська 2,7 мільйона 936 тисяч 585 тисяч 5,1 мільйона 1,9 мільйона 2,4 мільйона Кіровоградська 380 тисяч 516 тисяч 102 тисячі 1,3 мільйона 1,4 мільйона 775 тисяч Львівська 936 тисяч 1,1 мільйона 380 тисяч 2,9 мільйона 2,5 мільйона 2,4 мільйона Полтавська 439 тисяч 541 тисяча 175 тисяч 2,9 мільйона 2,7 мільйона 2,7 мільйона Рівненська 877 тисяч 900 тисяч 307 тисяч 1,4 мільйона 1,3 мільйона 1,3 мільйона Тернопільська 526,5 тисяч 731 тисяча 321 тисяча 1,9 мільйона 1,8 мільйона 2 мільйони Хмельницька 526,5 тисяч 614 тисяч 314 тисяч 1,7 мільйона 1,6 мільйона 2,3 мільйона Черкаська 307 тисяч 731 тисяча 204 тисячі 2,9 мільйона 2 мільйони 1,6 мільйона Чернівецька 877 тисяч 1,3 мільйона 292,5 тисячі 2,8 мільйона 2,3 мільйона 3,6 мільйона

Які умови пропонують продавці будинків

Серед варіантів заміської нерухомості на OLX найчастіше зустрічаються оголошення про продаж будинків у житловому стані. Серед таких – 18,5 тисяч оголошень.

Майже однакову кількість пропозицій становлять будинки з косметичним та євроремонтом – 6 тисяч і 6,8 тисячі відповідно. Також на платформі представлено 5,6 тисячі нещодавно добудованих об’єктів. Трохи менше оголошень про продаж будинків із дизайнерським ремонтом та під чистову обробку – 4,3 тисячі і 4,5 тисячі відповідно.

Частіше зустрічаються варіанти з підсобним приміщенням – таку опцію вказують у 27% оголошеннях. Також деякі будинки обладнанні мангалом та парканом. Кабельне або супутникове телебачення можна знайти серед 16% пропозицій, а ось швидкісний інтернет є лише у 9%. Щодо комунікацій, то 78% оголошень мають навколо об’єкту асфальтовану дорогу.

Майже половина пропозицій заміської нерухомості з інфраструктури поряд мають дитячі садки, відділення банків та аптеки. Інші будинки розташовані неподалік лісу.