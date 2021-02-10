Якою має бути дитяча кімната для двох: важливі нюанси
Оформлення дитячої для двох необхідно продумати заздалегідь – до початку ремонтних робіт. У кімнаті має бути правильне зонування.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які моменти слід врахувати при облаштуванні кімнати для двох дітей, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Дитяча для двох – це не лише момент ергономіки, але і психології, щоб дітям було комфортно поруч один з одним. До речі, деякі психологи стверджують, що для близнюків двоярусні ліжка не підходять, оскільки один бачитиме батьків на рівні очей, а інший – ні, і це викличе ревнощі... Тут, я вважаю, що ви повинні орієнтуватися по своїх дітях, а, можливо, перед ремонтом порадитися з ними і навіть подивитися картинки,
– зазначила Петайкіна.
Зонування
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Вертикальне зонування
Відмінний вихід для невеликих кімнат. Воно дозволяє приміщенню виглядати цілісно, а дитина може на кожному рівні створити власний "куточок".
Вертикальне зонування підійде для маленьких кімнат / Фото pinterest
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Горизонтальне зонування
Такий варіант створюється симетрично: однакові ліжка, тумби та ін. Допускається одна система зберігання, розділена на дві однакових секції. Не рекомендується робити різний дизайн на кожній стороні – це створить відчуття хаосу.
Горизонтальне зонування повинно бути симетричним / Фото pinterest
Навчальну зону слід продумати у вікна / Фото pinterest
Також дизайнерка інтер'єру показала відео розстановки меблів у дитячих кімнатах для двох:
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