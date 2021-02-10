Оформление детской для двоих необходимо продумать заранее – до начала ремонтных работ. В комнате должно быть правильное зонирование.

Какие моменты следует учесть при обустройстве комнаты для двух детей, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Детская для двоих – это не только момент эргономики, но и психологии, чтобы детям было комфортно рядом с друг другом. Кстати, некоторые психологи утверждают, что для близнецов двухъярусные кровати не подходят, так как один будет видеть родителей на уровне глаз, а другой нет, и это вызовет ревность… Тут, я считаю, что вы должны ориентироваться по своим детям, а, возможно, перед ремонтом посоветоваться с ними и даже посмотреть картинки,

– отметила Петайкина.

Зонирование

Вертикальное зонирование

Отличный выход для небольших комнат. Оно позволяет помещению выглядеть целостно, а ребенок может на каждом уровне создать собственный "уголок".

Вертикальное зонирование подойдет для маленьких комнат / Фото pinterest

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Горизонтальное зонирование

Такой вариант создается симметрично: одинаковые кровати, тумбы и пр. Допускается одна система хранения, разделенная на две одинаковых секции. Не рекомендуется делать разный дизайн на каждой стороне – это создаст ощущение хаоса.

Горизонтальное зонирование должно быть симметричным / Фото pinterest

В детской комнате необходимо продумать зону для учебы. Анна Петайкина уточнила, что самое главное – размещать столы у окна, чтобы на них попадал естественный свет

Учебную зону следует продумать у окна / Фото pinterest

Также дизайнер интерьера показала видео расстановки мебели в детских комнатах для двоих: