Принц Вільям успадкував нерухомість короля Чарльза III: яка вартість активів

Після коронації Чарльза III, Вільям успадкував титул герцога Корнуольського, виплати розміром 700 тисяч фунтів стерлінгів на рік, а також родинну нерухомість із прибудинковими територіями.

Мовиться, зокрема, про 52,6 тисячі гектарів землі, нерухомість в графстві Корнуолл, а також резиденцію Хайґроув, розташовану в Глостерширі.

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Що включає новий портфель нерухомості принца Вільяма

Загальна вартість активів, які перейшли до принца Вільям від батька, оцінюється в 345 мільйонів фунтів. Однак, згідно із правилами, новоспечений герцог Корнуольський не зможе продати нічого з отриманої спадщини. Водночас з землі та об'єктів нерухомості в Корнуоллі Вільям отримуватиме щороку близько 700 тисяч фунтів орендної плати. Так, минулого року герцогство отримало чистий дохід у розмірі 21 мільйона фунтів стерлінгів.

Після того, як Чарльз придбав Хайґроув-Хаус у 1980 році, сімейна резиденція стала одним із головних символів британської корони. А місцеві сади щороку залучають 30 тисяч відвідувачів.

Загалом портфель нерухомості принца Вільяма включає:

значну частину архіпелагу Сіллі, неполалік графства Корнуолл,

Приміщення тюрми в Дартмурі,

стадіон для гри в крикет Oval.

Де проживатиме Чарльз III

Як повідомляють анонімні джерела, новий король скоротить житлові приміщення у Букінгемському палаці. Наразі він не планує використовувати приміщення як постійну резиденцію. Однією із причин є ремонт, на який корона виділила 369 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ймовірно, на цей час він орендуватиме житло у Хайґроув. Крім того, з 2017 року Чарльз керує Сандрінгемським палацом. Нещодавно він вніс значні зміни у маєтку та на прибудинковій території. За чутками, король прагне створити там найбільшу в країні органічну вівчарську ферму.

Також Чарльз III володіє нерухомістю в Шотландії, Уельсі та Румунії.