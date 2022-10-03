Речь идет, в частности, о 52,6 тысячах гектаров земли, недвижимости в графстве Корнуолл, а также резиденции Хайгроув, расположенной в Глостершире.

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Что включает в себя новый портфель недвижимости принца Уильяма

Общая стоимость активов, перешедших к принцу Уильяму от отца, оценивается в 345 миллионов фунтов. Однако согласно правилам, новоиспеченный герцог Корнуольский не сможет продать ничего из полученного наследства. В то же время, с земли и объектов недвижимости в Корнуолле Уильям будет получать ежегодно около 700 тысяч фунтов арендной платы. Так, в прошлом году герцогство получило чистый доход в размере 21 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним. После того как Чарльз приобрел Хайгроув-Хаус в 1980 году, семейная резиденция стала одним из главных символов британской короны. А местные сады каждый год привлекают 30 тысяч посетителей.

В целом портфель недвижимости принца Уильяма включает:

значительную часть архипелага Силли, неподалёку графства Корнуолл,

Помещение тюрьмы в Дартмуре,

стадион для игры в крикет Oval.

Где будет проживать Чарльз III

Как сообщают анонимные источники, новый король сократит жилые помещения в Букингемском дворце. Пока он не планирует использовать помещение как постоянную резиденцию. Одной из причин остается ремонт, на который корона выделила 369 миллионов фунтов стерлингов.

Вероятно, к этому времени он будет арендовать жилье в Хайгроуве. Кроме того, с 2017 года Чарльз руководит Сандрингемским дворцом. Недавно он внес значительные изменения в имение и придомовую территорию. По слухам, король стремится создать там самую крупную в стране органическую овцеводческую ферму.

Также Чарльз III владеет недвижимостью в Шотландии, Уэльсе и Румынии.