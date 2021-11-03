У яку нерухомість інвестували кияни впродовж жовтня: найпопулярніші райони та суми угод

У жовтні 2021 року обсяг інвестицій у нерухомість Києва знизився на 6% у порівнянні з попереднім місяцем. При цьому, 8% усіх угод припало на приватні будинки.

Загалом за жовтень у нерухомість столиці було вкладено 37,6 мільйона доларів. Найактивніше інвестори цікавилися Шевченківським, Дарницьким і Солом'янським районами.

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Квартири вартістю до 50 тисяч доларів

У жовтні частка нерухомості до 50 тисяч доларів склала 13% від загальної кількості угоди. Це насамперед 1 – 2-кімнатні квартири, розташовані у Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Найдешевшою квартирою , купленою у жовтні, стала 1-кімнатна на Харківському шосе (Дарницький район), площею 30 квадратів за 33 600 доларів.

, купленою у жовтні, стала 1-кімнатна на Харківському шосе (Дарницький район), площею 30 квадратів За 44 000 доларів купили 2-кімнатну квартиру площею 45 квадратів на вулиці М. Донця (Солом'янський район).

За 50 000 доларів – було придбано 2-кімнатну квартиру площею 47 квадратів на вулиці Потапова (Святошинський район).

Житло вартістю 50 – 100 тисяч доларів

У жовтні частка нерухомості у цьому сегменті склала 39% операцій. Цікаво, що кількість угод між первинним та вторинним ринком розподілилася порівну. В цьому ціновому сегменті переважають 2 – 3-кімнатні квартири у Дарницькому та Солом'янському районах Києва.

За 51 000 доларів купили 2-кімнатну квартиру у передмісті: 51 квадрат (с. Софіївська Борщагівка).

60 000 доларів заплатили за приватний будинок площею 270 квадратів у селі Козаровичі (Вишгородський район).

За 100 000 доларів придбали 2-кімнатну квартиру на вулиці Лесі Українки (Печерський район), площа об'єкта – 58 метрів квадратних.

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Житло вартістю 100 – 250 тисяч доларів

Частка угод склала 41%. Це здебільшого 2 – 3-кімнатні квартири у Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах Києва. 80% попиту припало на квартири у нових будинках.

Будинок площею 125 квадратів у селі Нові Петрівці (Вишгородський район) купили за 112 000 доларів.

На вул. Урлівській (Дарницький район) купили 2-кімнатну квартиру площею 72 квадрати за 103 000 доларів.

На Дніпровській набережній (Дніпровський район) придбали 3-кімнатну квартиру площею 83 квадрати за 150 000 доларів.

На вулиці Героїв Сталінграда (Оболонський район) 3-кімнатну квартиру площею 103 квадратів продано за 250 000 доларів.

Житло вартістю від 250 тисяч доларів

Найдорожчими об'єктами цікавилося лише 7% інвесторів.

На вулиці Діловий (Голосіївський район) нежитлове приміщення площею 120 квадратів придбали за 470 000 доларів.

Квартиру площею 91 квадратів у новобудові на вулиці Джона Маккейна (Печерський район) купили за 260 000 доларів.

Найдорожчий об'єкт, проданий у жовтні, – квартира площею 147 квадратів на Оболонській набережній (Оболонський район) вартістю 610 000 доларів.

На ринку купівлі-продажу нерухомості активність покупців перемістилася у цінові сегменти 50 – 100 та 100 – 250 тисяч доларів, які у жовтні "перехопили" частину угод з бюджетного сегмента. Найбільший попит – на квартири в нових будинках, – уточнила Олена Біберова, Генеральний директор АН "Благовіст".

Нагадаємо, що станом на 1 листопада 2021 року, медіанна ціна квадратного метра квартири у столичній новобудові становить 33 000 гривні.