У яку сторону відкривати двері: це має значення

24 квітня 2023, 21:18
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Не кожен під час покупки та встановлення дверей задумується, у яку сторону їх краще відкривати. Насправді ж існують певні правила, яких варто дотримуватись, аби ваш простір був комфортним та практичним.

Зазвичай люди акцентують на дизайні, кольорі та конструкції. Проте існують і певні правила експлуатації, зокрема важлива сторона відкриття дверного полотна. 

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В процесі експлуатації цей критерій буде неминуче визначати чимало функціональних особливостей. Про них детально розповідає 24 канал.

Як обрати сторону відкриття дверей

Перш за все згадуємо нормативи пожежної безпеки і враховуємо їх під час монтажу дверного полотна. У маленьких кімнатах, зокрема у ванні, туалеті, кухні чи гардеробі двері повинні відкриватися назовні. Це передбачено для того, щоб в екстреній ситуації ви змогли легко покинути приміщення.

Щодо інших кімнат, важливо дотримуватись одного правила: двері краще відкривати з меншого приміщення в більше. Це варто взяти до уваги тим, хто хоче отримати практичний простір та не витрачати площу і без того малого приміщення. Дотримуватись цього правила варто і в гардеробі, аби економити місце для ваших речей.

Відтак двері краще відкривати у велику кімнату, а в коридорі монтувати в кімнату, аби вони не перешкоджали проходу. 


Головні правила монтажу дверей / Фото Pexels

Вправо чи вліво

Тут технічних рекомендацій чи правил немає: визначити це можна виходячи з планування кімнати. Дизайн має значення, тож варто продумати, де будуть розміщені габаритні меблі, чи не будуть вони обмежувати амплітуду руху дверей. 

Інші альтернативи

Серед широкого асортименту виробники пропонують й більш універсальні альтернативи для тих, у кого простір не дозволяє монтаж класичної моделі. Розпашні двері зустрічаються як в сучасних, так і в старіших дизайнах. Рухоме полотно може відкриватись всередину та назовні.

Іноді простору для будь-яких дверей зовсім немає. Якщо вдома досить тісно, можете скористатись міжкімнатними розсувними моделями. Така конструкція буде дещо дорожчою, проте ви можете зекономити додаткові метри, які точно обійдуться дорожче вашому гаманцю.

Автор: Ірина Бенцак