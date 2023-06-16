Шок-дизайни: чим вражає японський стиль кавай та які його ознаки

Серед усіх дизайнів інтер'єру кавай дуже відрізняється. Кожна кімната – це окремий вид мистецтва. Цей милий і чарівний стиль, який прийшов до нас з Японії.

Як деталі в кімнатах у стилі кавай часто використовують персонажів японських мультфільмів. Шанувальники цього стилю зазначають, що в такий спосіб можна стати ближчими до культури східної країни.

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Які особливості стилю кавай

Для японських мультфільмів характерні яскраві образи. Та в інтер'єрі стиль кавай доволі стриманий. Тут ви не знайдете багато яскравих декоративних елементів.

Для оформлення кімнат використовують зазвичай бліді відтінки різних кольорів: жовтий, зелений, рожевий. Таким чином японці хочуть зробити акцент на декорі.

Спокійний варіант дизайну кавай / Фото Italian Bark

Та бувають різні дизайни. Наприклад, підлітки полюбляють, коли все яскраве.



Дитяча кімната в стилі кавай / Фото Japan Crate

Найпопулярніші кольори в дизайні інтер'єру: ніжно-блакитний, лимонно-жовтий та "цукеркові". Для контрасту можна використовувати білий або чорний.

Блискучі декоративні елементи в пріоритеті. У такий спосіб дизайнери підкреслюють неоднозначність стилю та створюють у приміщенні легку атмосферу. Для оформлення рекомендують використовувати скло та пластик з блискучою поверхнею.

Їдальня в стилі кавай / Фото Tmblr

Що стосується вибору меблів, то варто зупинитися на моделях із закругленими краями. Відсутність чітких ліній відповідає стилю, тому необхідно дотримуватись цього правила. Для дизайну кавай також характерний мінімалізм, тому велика кількість декоративних елементів тут небажана.