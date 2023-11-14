Забудьте про білий: 5 ідей для барвистого дизайну спальні
Джерело:Homes & Gardens
Оскільки наші спальні рідко хтось бачить, крім нас самих, ми можемо вибрати ті кольори, які нам дуже-дуже подобаються. А це, як правило, не лише білий, бежевий чи кремовий. Дизайнери радять бути сміливішими.
Якщо ви розглядаєте варіанти кольорів для спальні та думаєте, чи варто відійти від звичних нейтральних кольорів, ці барвисті дизайни дадуть вам поштовх. Ось п'ять ідей, які справді варті вашої уваги.
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