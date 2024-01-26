Форт Бельведер розташований недалеко від Віндзорського Великого парку в графстві Беркшир. Проте його оточують розкішні паби з купою галасливих студентів. Таке сусідство Єлизаветі II не подобалося.

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Палац покійної королеви, де вона ніколи не жила

Цей палац називають одним із найрозкішніших, який коли-небудь належав королеві. Розташований він за два кроки від низки інших королівських резиденцій, враховуючи Камберленд-Лодж, Ройал-Лодж, Кренборн-Лодж і Форест-Лодж. Проте сусідами маєтку були і є не лише представники королівської сім'ї.

За 10 хвилин їзди від Форту Бельведер розташований Королівський університет Голловей. Отже, там проживають свої найкращі роки студенти, які регулярно веселяться в барах.

З іншого боку від особняка також розташовані нічні клуби та популярні заклади, де молодь проводить вільний від навчання час. Королева вирішила, що не буде там навіть іноді залишатися.

До речі, один з пабів має цікаву 400-річну історію. У ньому солом'яний дах і подають класичні британські страви.

Що ще відомо про Форт Бельведер

Вишукана резиденція побудована в стилі готичного відродження. Свого часу король Георг IV розширив маєток і облаштував там ще восьмикутну їдальню, додав великий флагшток і триповерхову прибудову.

Пізніше королева Вікторія використовувала цей палац як чайний будиночок, а в 1860-х його відкрили для публіки.

Два роки тому були чутки, що принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон можуть переїхати туди з Лондона, щоб бути ближче до королеви. Невідомо, чи це була правда, чи вигадка, але цього не сталося.