Форт Бельведер расположен недалеко от Виндзорского Большого парка в Беркширском графстве. Однако его окружают роскошные пабы с кучей шумных студентов. Такое соседство Елизавете II не нравилось.

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Дворец покойной королевы, где она никогда не жила

Этот дворец называют одним из самых роскошных, который когда-либо принадлежал королеве. Расположен он в двух шагах от ряда других королевских резиденций, учитывая Камберленд-Лодж, Ройал-Лодж, Кренборн-Лодж и Форест-Лодж. Однако соседями поместья были и не только представители королевской семьи.

В 10 минутах езды от Форта Бельведер расположен Королевский университет Голловей. Итак, там проживают свои лучшие годы студенты, которые регулярно веселятся в барах.

Кроме того, от особняка также расположены ночные клубы и популярные заведения., где молодежь проводят свободное от учебы время. Королева решила, что не будет там даже иногда оставаться.

Кстати говоря, один из пабов имеет интересную 400-летнюю историю. В нем соломенную крышу и подают классические британские блюда.

Что еще известно о Форт Бельведер

Изысканная резиденция построена в стиле готического возрождения. В свое время король Георг IV расширил имение и обустроил там еще восьмиугольную столовую, добавил большой флагшток и трехэтажную пристройку.

Позже королева Виктория использовала этот дворец как чайный домик, а в 1860-х был открыт для публики.

Два года назад были слухи, что принц Уильям с женой Кейт Миддлтон могут переехать туда из Лондона, чтобы быть поближе к королеве. Неизвестно, была ли это правда, или вымысел, но этого не вышло.