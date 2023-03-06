"Відчайдушна домогосподарка" придбала неймовірний маєток у 2016 році за 13,5 мільйонів доларів. Зараз зіркова пара хоче виручити за нерухомість 23 мільйони доларів.

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Розгалужений особняк, що розкинувся по звивистій приватній доріжці, розташований високо в каньйоні Беверлі-Хіллз, додатково укріплений електронними воротами та системою безпеки. Тут є вісім спалень і дев’ять ванних кімнат.

Загальна площа складає понад 1 тисяча квадратних метрів / Фото Dirt

Грандіозна іспанська колоніальна вілла має два поверхи. Вона щойно реконструйована та наповнена вінтажними меблями. Будинок насичений теплими, органічними текстурами та розкішною обробкою, блискучими яскравими кольорами та сучасними творами мистецтва. У їдальні є картина Деміена Герста у формі серця, яку чоловік подарував Лонгорії, коли вони дізналися, що вона вагітна.

Зірковий будинок / Фото Dirt

Також варто виділити винну кімнату з клімат-контролем, розкішну бібліотеку, вишуканий домашній офіс і медіавітальню з насиченими оксамитовими шторами та м’яким сірим розкладним диваном.

Серед зручностей, розміщених ззовні, неможливо обійти увагою затишний задній дворик, басейн і спа. Будиночок біля басейну має телескопічну скляну стіну, величезну терасу з панорамним видом на гори та каньйон і професійний тренажерний зал. Також тут є освітлений тенісний корт, кілька дитячих ігрових споруд та огороджений майданчик для гри в м’яч.