"Отчаянная домохозяйка" приобрела невероятное имение в 2016 году за 13,5 миллионов долларов. Сейчас звездная пара хочет выручить за недвижимость 23 миллиона долларов.

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Разветвленный особняк, раскинувшийся по извилистой частной дорожке, расположен высоко в каньоне Беверли-Хиллз, дополнительно укреплен электронными воротами и системой безопасности. Здесь есть восемь спален и девять ванных комнат.

Общая площадь составляет более 1 тысячи квадратных метров / Фото Dirt

Грандиозная испанская колониальная вилла имеет два этажа. Она только что реконструирована и наполнена винтажной мебелью. Дом насыщен теплыми, органическими текстурами и роскошной отделкой, блестящими яркими цветами и современными произведениями искусства. В столовой есть картина Дэмиена Герста в форме сердца, которую муж подарил Лонгории, когда они узнали, что она беременна.

Звездный дом / Фото Dirt

Также стоит выделить винную комнату с климат-контролем, роскошную библиотеку, изысканный домашний офис и медиа-гостиную с насыщенными бархатными шторами и мягким раскладным диваном.

Среди удобств, размещенных снаружи, невозможно обойти вниманием уютный задний дворик, бассейн и спа. Домик у бассейна имеет телескопическую стеклянную стену, огромную террасу с панорамным видом на горы и каньон и профессиональный тренажерный зал. Также здесь есть освещенный теннисный корт, несколько детских игровых сооружений и огражденная площадка для игры в мяч.