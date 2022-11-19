Українська студія дизайну вперше отримала "Премію Версалю" за ресторан у Нью-Йорку

Українська студія Yod отримала престижну "Премію Версалю" (Prix Versailles) за інтер’єр закладу Buddha-Bar у Нью-Йорку. Журі конкурсу назвали інтер’єр ресторану найкращим у Північній Америці.

Важливо, що Yod стали першою українською студією, яка потрапила до числа переможців конкурсу.

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Що відомо про Budha-Bar

Budha-Bar New York відкрили у 2021 році на Мангеттені. Створюючи інтер’єр для закладу, дизайнери мали переосмислити відомий бренд: перший Budha-Bar почав працювати ще в 1994 році у Парижі.

Основною темою проєкту стала реінкарнація. "Фішка закладу" – чотириметрова статуя Будди зі скляних слябів, відзначають у Yod.



Budha-Bar New York відкрили у 2021 році на Мангеттені / Фото Yod Design

Для стільниць і частини стін дизайнери використали деревину, вік якої, відповідно до експертизи, 800 – 4 000 років.



Дизайнери переосмислили відомий бренд/ Фото Yod Design

Нагороду Prix Versailles вручають у Парижі, у штаб-квартирі UNESCO. Конкурс був заснований у 2017 році й проходить щорічно. Фокус Prix Versailles – перетин дизайну, мистецтва й економіки. Премія нагороджує найкращі проєкти магазинів, шопінг-молів, готелів і ресторанів у світі.



Для стільниць дизайнери використали багатовікову деревину / Фото Yod Design



Yod стали першою українською студією, яка отримала Prix Versailles / Фото Yod Design