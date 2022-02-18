Так, найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси. Найдорожчим житлом експерти називають новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці. Опираючися на дані аналітичної служби OLX Нерухомість, редакція 24 каналу розповідає, яка нерухомість найбільше зросла у ціні.
Розповідаємо Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею
Вартість столичної "вторинки" наздоганяє ціни на новобудови
Як зазначають аналітики порталу, середня вартість двокімнатної квартири в будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить 69,4 тисячі доларів, тоді як двокімнатна квартира в новобудові коштує 78,1 тисячі доларів.
Не дивлячись на те, що вартість квартир зросла на 23 – 38% в усіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Ціни тут варіюються від 83,4 тисячі доларів за однокімнатку до 210,1 тисячі доларів за трикімнатну квартиру.
Вартість квартир у Києві у 2022 році, USD (відсоткова динаміка цін з 2020 року)
|
Кількість кімнат
|
Вторинний житловий фонд
|
Житловий фонд від 2011 року
|
Новобудови
|
1
|
46.1 тисяч (+31%)
|
83.4 тисяч (+30%)
|
57.6 тисяч (+38%)
|
2
|
69.4 тисяч (+35%)
|
134.1 тисяч (+34%)
|
78.1 тисяч (+28%)
|
3
|
84 тисяч (+23.5%)
|
210.1 тисяч (+32%)
|
105.4 тисяч (+32%)
Яке українське місто виявилося найдешевшим
В середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20 – 33%.
Найдешевші квартири на початку 2022 пропонують в Одесі в середньому за 39.3 тисяч доларів. Найдорожчі квадрати зафіксовані у Львові. Придбати квартиру тут вдасться в середньому за 48.5 тисяч доларів.
Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року найбільший стрибок цін з початку пандемії відбувся у Харкові – на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 було найдешевше: квартири в середньому можна було придбати за 56,2 тисячі доларів.
Найбільший стрибок цін протягом двох років спостерігався на квартири в новобудовах. Загалом в усіх великих містах, окрім Одеси ціни на житло в нових будинках зросли на 40 – 44%.
Вартість квартир у великих містах у 2022 році, USD (відсоткова динаміка цін з 2020 року)
|
Місто
|
Вторинний житловий фонд
|
Житловий фонд від 2011 року
|
Новобудови
|
Дніпро
|
41.1 тисяч (+31%)
|
84.7 тисяч (+32%)
|
76.5 тисяч (+39.6%)
|
Львів
|
48.5 тисяч (+19.5%)
|
76.3 тисяч (+19.8%)
|
67.2 тисяч (+39.8%)
|
Одеса
|
39.3 тисяч (+16%)
|
80.7 тисяч (+24.6%)
|
59.2 тисяч (+27.7%)
|
Харків
|
41.1 тисяч (+33%)
|
79.2 тисяч (+50%)
|
57.9 тисяч (+44.8%)
Попит регулюватиме ринок
Навіть на тлі пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Тож можна очікувати, що цьогоріч ринок продажу квартир в Україні зросте ще на 3 – 5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками.
Окрім попиту, який прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть й зовнішні чинники: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.