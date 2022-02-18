Так, дешевле всего теперь приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы. Самым дорогим жильем эксперты называют новостройки и жилищный фонд с 2011 года в столице. Опираясь на данные аналитической службы OLX Недвижимость, редакция 24 канала рассказывает, какая недвижимость больше выросла в цене.

Рассказываем Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади

Стоимость столичной "вторички" догоняет цены на новостройки

Как отмечают аналитики портала, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме вторичного жилого фонда на начало 2022 года составляет 69,4 тысячи долларов, тогда как двухкомнатная квартира в новостройке стоит 78,1 тысячи долларов.

Несмотря на то, что стоимость квартир выросла на 23 – 38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде с 2011 года. Цены здесь варьируются от 83,4 тысячи долларов за однокомнатную квартиру до 210,1 тысячи долларов за трехкомнатную квартиру.

Стоимость квартир в Киеве в 2022 году, USD (процентная динамика цен с 2020 года)

Количество комнат Вторичный жилищный фонд Жилищный фонд от 2011 года Новостройки 1 46.1 тысяч (+31%) 83.4 тысяч (+30%) 57.6 тысяч (+38%) 2 69.4 тысяч (+35%) 134.1 тысяч (+34%) 78.1 тысяч (+28%) 3 84 тысяч (+23.5%) 210.1 тысяч (+32%) 105.4 тысяч (+32%)

Какой украинский город оказался самым дешевым

В среднем цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20 – 33%.

Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39.3 тысячи долларов. Самые дорогие квадраты зафиксированы во Львове. Купить квартиру здесь удастся в среднем за 48.5 тысяч долларов.

Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, самый большой скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове – на +50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 года было самое дешевое: квартиры в среднем можно было приобрести за 56,2 тысячи долларов.

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Наибольший скачок цен в течение двух лет наблюдался на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, кроме Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40 – 44%.

Стоимость квартир в крупных городах в 2022 году, USD (процентная динамика цен с 2020 года)

Город Вторичный жилищный фонд Жилищный фонд от 2011 года Новостройки Днепр 41.1 тысяч (+31%) 84.7 тысяч (+32%) 76.5 тысяч (+39.6%) Львов 48.5 тысяч (+19.5%) 76.3 тысяч (+19.8%) 67.2 тысяч (+39.8%) Одесса 39.3 тысяч (+16%) 80.7 тысяч (+24.6%) 59.2 тысяч (+27.7%) Харьков 41.1 тысяч (+33%) 79.2 тысяч (+50%) 57.9 тысяч (+44.8%)

Спрос будет регулировать рынок

Даже на фоне пандемии цена квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Можно ожидать, что в этом году рынок продаж квартир в Украине вырастет еще на 3 – 5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы.

Помимо спроса, прямо пропорционально влияющего на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.