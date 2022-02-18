Так, дешевле всего теперь приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы. Самым дорогим жильем эксперты называют новостройки и жилищный фонд с 2011 года в столице. Опираясь на данные аналитической службы OLX Недвижимость, редакция 24 канала рассказывает, какая недвижимость больше выросла в цене.
Рассказываем Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади
Стоимость столичной "вторички" догоняет цены на новостройки
Как отмечают аналитики портала, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме вторичного жилого фонда на начало 2022 года составляет 69,4 тысячи долларов, тогда как двухкомнатная квартира в новостройке стоит 78,1 тысячи долларов.
Несмотря на то, что стоимость квартир выросла на 23 – 38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде с 2011 года. Цены здесь варьируются от 83,4 тысячи долларов за однокомнатную квартиру до 210,1 тысячи долларов за трехкомнатную квартиру.
Стоимость квартир в Киеве в 2022 году, USD (процентная динамика цен с 2020 года)
|
Количество комнат
|
Вторичный жилищный фонд
|
Жилищный фонд от 2011 года
|
Новостройки
|
1
|
46.1 тысяч (+31%)
|
83.4 тысяч (+30%)
|
57.6 тысяч (+38%)
|
2
|
69.4 тысяч (+35%)
|
134.1 тысяч (+34%)
|
78.1 тысяч (+28%)
|
3
|
84 тысяч (+23.5%)
|
210.1 тысяч (+32%)
|
105.4 тысяч (+32%)
Какой украинский город оказался самым дешевым
В среднем цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20 – 33%.
Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39.3 тысячи долларов. Самые дорогие квадраты зафиксированы во Львове. Купить квартиру здесь удастся в среднем за 48.5 тысяч долларов.
Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, самый большой скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове – на +50%. Интересно, что именно такое жилье в начале 2020 года было самое дешевое: квартиры в среднем можно было приобрести за 56,2 тысячи долларов.
Наибольший скачок цен в течение двух лет наблюдался на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, кроме Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40 – 44%.
Стоимость квартир в крупных городах в 2022 году, USD (процентная динамика цен с 2020 года)
|
Город
|
Вторичный жилищный фонд
|
Жилищный фонд от 2011 года
|
Новостройки
|
Днепр
|
41.1 тысяч (+31%)
|
84.7 тысяч (+32%)
|
76.5 тысяч (+39.6%)
|
Львов
|
48.5 тысяч (+19.5%)
|
76.3 тысяч (+19.8%)
|
67.2 тысяч (+39.8%)
|
Одесса
|
39.3 тысяч (+16%)
|
80.7 тысяч (+24.6%)
|
59.2 тысяч (+27.7%)
|
Харьков
|
41.1 тысяч (+33%)
|
79.2 тысяч (+50%)
|
57.9 тысяч (+44.8%)
Спрос будет регулировать рынок
Даже на фоне пандемии цена квартир продолжает повышаться. Кроме того, недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Можно ожидать, что в этом году рынок продаж квартир в Украине вырастет еще на 3 – 5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы.
Помимо спроса, прямо пропорционально влияющего на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют.