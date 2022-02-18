За час пандемії ціни на квартири зросли до 50%: яке місто залишилося найдешевшим

Протягом двох років вартість житлової нерухомості в містах-мільйонниках зросла майже на 50%. Ціни розподілилися нерівномірно.

Так, найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси. Найдорожчим житлом експерти називають новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці. Опираючися на дані аналітичної служби OLX Нерухомість, редакція 24 каналу розповідає, яка нерухомість найбільше зросла у ціні.

Розповідаємо Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Вартість столичної "вторинки" наздоганяє ціни на новобудови

Як зазначають аналітики порталу, середня вартість двокімнатної квартири в будинку вторинного житлового фонду на початок 2022 року становить 69,4 тисячі доларів, тоді як двокімнатна квартира в новобудові коштує 78,1 тисячі доларів.

Не дивлячись на те, що вартість квартир зросла на 23 – 38% в усіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Ціни тут варіюються від 83,4 тисячі доларів за однокімнатку до 210,1 тисячі доларів за трикімнатну квартиру.

Вартість квартир у Києві у 2022 році, USD (відсоткова динаміка цін з 2020 року)

Кількість кімнат Вторинний житловий фонд Житловий фонд від 2011 року Новобудови 1 46.1 тисяч (+31%) 83.4 тисяч (+30%) 57.6 тисяч (+38%) 2 69.4 тисяч (+35%) 134.1 тисяч (+34%) 78.1 тисяч (+28%) 3 84 тисяч (+23.5%) 210.1 тисяч (+32%) 105.4 тисяч (+32%)



Яке українське місто виявилося найдешевшим

В середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20 – 33%.

Найдешевші квартири на початку 2022 пропонують в Одесі в середньому за 39.3 тисяч доларів. Найдорожчі квадрати зафіксовані у Львові. Придбати квартиру тут вдасться в середньому за 48.5 тисяч доларів.

Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року найбільший стрибок цін з початку пандемії відбувся у Харкові – на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 було найдешевше: квартири в середньому можна було придбати за 56,2 тисячі доларів.

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Найбільший стрибок цін протягом двох років спостерігався на квартири в новобудовах. Загалом в усіх великих містах, окрім Одеси ціни на житло в нових будинках зросли на 40 – 44%.

Вартість квартир у великих містах у 2022 році, USD (відсоткова динаміка цін з 2020 року)

Місто Вторинний житловий фонд Житловий фонд від 2011 року Новобудови Дніпро 41.1 тисяч (+31%) 84.7 тисяч (+32%) 76.5 тисяч (+39.6%) Львів 48.5 тисяч (+19.5%) 76.3 тисяч (+19.8%) 67.2 тисяч (+39.8%) Одеса 39.3 тисяч (+16%) 80.7 тисяч (+24.6%) 59.2 тисяч (+27.7%) Харків 41.1 тисяч (+33%) 79.2 тисяч (+50%) 57.9 тисяч (+44.8%)

Попит регулюватиме ринок

Навіть на тлі пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Тож можна очікувати, що цьогоріч ринок продажу квартир в Україні зросте ще на 3 – 5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками.

Окрім попиту, який прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть й зовнішні чинники: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.