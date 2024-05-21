Скоро впадуть у море: чому стільки будинків у курортному містечку опинилися на краю прірви

Днями частина прибережної скелі в Ньюхейвені, Велика Британія, обвалилася на пляж. Через це багато житлових будинків вартістю майже160 тисяч фунтів опинились за крок від прірви.

На аерофотознімках видно, що будинки стоять у дуже небезпечному місці. На краю скелі встановили спеціальні знаки, які попереджають про небезпеку: батьків просять стежити за своїми дітьми й не переходити бетонні блоки.

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Будинки повільно "сповзають" у море

Курортне містечко Ньюхейвен раніше вважали ідеальним для життя літніх людей, які шукають спокою та гармонії з природою. Проте через ерозію там зростає ризик обвалу. Деякі будинки опинилися всього за 6 метрів від урвища.



Будинки за крок до прірви / Фото Eddie Mitchell

Надзвичайно волога погода у Великій Британії цієї зими лише загострила проблему зсуву ґрунтів, особливо на східному узбережжі, де м'якше покриття, зокрема пісок та глина. До того ж пологий ландшафт дозволяє морським хвилям під час штормів потрапляти вглиб материка,

— пояснила причину місцева експертка з нерухомості.

Не лише це місто страждає від ерозії у Великій Британії. За прогнозами, до 2100 року в країні через зсув ґрунту будуть зруйновані понад 2200 будинків.



Наслідки ерозії в Ньюхейвені / Фото Eddie Mitchell

Найбільший ризик існує у прибережних громадах, що в Корнуоллі, Камбрії, Дорсеті, Східному Йоркширі, Ессексі, на острові Уайт, в Кенті, Нортумберленді, Норфолку та Сассексі.