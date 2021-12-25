За рік у Києві злетіли ціни на оренду квартир: яке житло подорожчало найбільше
Джерело:UBR
За рік ціни на житлову нерухомість у столиці зросли на 4%. Найдорожче наприкінці року коштують квартири у Печерському районі.
За підсумками листопада цього року медіанна ціна оренди житлової нерухомості у Києві зросла на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020-го. При цьому, у порівнянні з жовтнем, вартість впала на 5%.
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Так, медіанна ціна квартир становила 10,4 долара за квадратний метр:
- квадратний метр в однокімнатній квартирі коштував 12 доларів,
- у двокімнатній – 10 доларів,
- у трикімнатній – 9 доларів.
Розподіл цін за районами
Найдорожчим є Печерський район. Медіанна вартість за об'єкт становить 1060 доларів або 16 доларів за квадратний метр. Найнижча вартість оренди зафіксована у Деснянському районі – 366 доларів за квартиру, або 7 доларів за "квадрат".
|Район
|Ціна за квадратний метр
(у доларах)
|Ціна за об'єкт (у доларах)
|Голосіївський
|12
|590
|Дарницький
|10
|554
|Деснянський
|7
|366
|Дніпровський
|10
|523
|Оболонський
|10
|552
|Печерський
|16
|1060
|Подільський
|11
|571
|Святошинський
|9
|425
|Солом'янський
|11
|500
|Шевченківський
|13
|757
Щодо пропозиції, то майже половина припала на однокімнатні квартири – 46%. Водночас понад третину склали пропозиції щодо двокімнатних квартир – 37%, трикімнатних – 15%. Також орендарям доступні багатокімнатні квартири – 2% від загальної кількості оголошень.