За рік у Києві злетіли ціни на оренду квартир: яке житло подорожчало найбільше

За рік ціни на житлову нерухомість у столиці зросли на 4%. Найдорожче наприкінці року коштують квартири у Печерському районі.

За підсумками листопада цього року медіанна ціна оренди житлової нерухомості у Києві зросла на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020-го. При цьому, у порівнянні з жовтнем, вартість впала на 5%.

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Так, медіанна ціна квартир становила 10,4 долара за квадратний метр:

квадратний метр в однокімнатній квартирі коштував 12 доларів,

у двокімнатній – 10 доларів,

у трикімнатній – 9 доларів.

Розподіл цін за районами

Найдорожчим є Печерський район. Медіанна вартість за об'єкт становить 1060 доларів або 16 доларів за квадратний метр. Найнижча вартість оренди зафіксована у Деснянському районі – 366 доларів за квартиру, або 7 доларів за "квадрат".

Район Ціна за квадратний метр

(у доларах) Ціна за об'єкт (у доларах) Голосіївський 12 590 Дарницький 10 554 Деснянський 7 366 Дніпровський 10 523 Оболонський 10 552 Печерський 16 1060 Подільський 11 571 Святошинський 9 425 Солом'янський 11 500 Шевченківський 13 757

Щодо пропозиції, то майже половина припала на однокімнатні квартири – 46%. Водночас понад третину склали пропозиції щодо двокімнатних квартир – 37%, трикімнатних – 15%. Також орендарям доступні багатокімнатні квартири – 2% від загальної кількості оголошень.